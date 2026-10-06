Wie viel ist genug für ein gutes Leben?

Die einfache Frage bringt unsere Wachstumsgesellschaft in Verlegenheit – ganz unter dem Motto: „Mehr wäre schon schön.“ Eine Handvoll Menschen besitzt laut Oxfam-Ungleichheits-Bericht heute so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit, Tendenz steigend. Doch auch viel Besitz beantwortet die Frage nach dem guten Leben nicht. Was suchen wir im „Immer-mehr“, und warum ist das, was wir haben, nie genug? Gerne wird die Antwort in unserer „tierischen Natur“ gesucht. Doch die Gier nach Überfluss ist keine biologische Notwendigkeit, sondern eine kulturelle Erzählung.