Ohne sie würde vieles nicht funktionieren: Diese 94 Menschen leisten Außergewöhnliches

Sie investieren ihre Freizeit für andere, übernehmen Verantwortung und halten damit vieles am Laufen, was oft als selbstverständlich gilt. Dafür wurden in St. Anton am Arlberg 94 Ehrenamtliche aus dem Bezirk Landeck mit der Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold ausgezeichnet.

St. Anton am Arlberg – Wenn bei Bergretter Kurt Hüttl das Handy klingelt, zählt oft jede Minute. Hermann Gutwenger hält seit Jahren die Schützenkompanie in St. Anton zusammen, Günther Öttl gibt bei der Musikkapelle den Takt vor und Veronika Mussak kümmert sich um das kirchliche Leben vor Ort. Sie stehen stellvertretend für jene Menschen, die das gesellschaftliche Leben in ihren Gemeinden oft fernab des Rampenlichts mittragen. Für dieses langjährige Engagement wurden am Dienstag 94 Freiwillige aus dem Bezirk Landeck mit der Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold ausgezeichnet.

Aus allen Bereichen

Die Verleihung fand im Kongresszentrum Arlberg WellCom in St. Anton am Arlberg statt. Geehrt wurden Ehrenamtliche aus Blaulichtorganisationen, Kultur- und Sportvereinen, sozialen Einrichtungen, dem Bildungsbereich sowie Personen mit besonderen Verdiensten für ihre Gemeinden.

Das sind die 94 Geehrten Faggen Christian Streng – langjähriger Funktionär und Obmann der Musikkapelle Prutz, Ausschussmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Faggen sowie aktiver Rettungs- und Notfallsanitäter Fendels Gottfried Eberhart – Mitglied des Gemeinderates und des Landwirtschaftsausschusses

Manuela Thöni – Kassierin bei der Musikkapelle und der Theatergruppe Fendels sowie im Katholischen Familienverband Fiss Gabriel Geiger – langjähriges Mitglied und ehemaliger Obmann der Schützenkompanie Fiss, Mitglied des Fisser Blochziehens und ehemaliges Mitglied der Trachtengruppe Fiss

Brigitte Kathrein – Gründungsmitglied und Kassierstellvertreterin des Museumsvereins Fiss, Gründungsmitglied und Obmann-Stellvertreterin der Trachtengruppe Fiss, Mitglied des Bezirkstrachtenverbands Oberland und Funktionärin bei den Ortsbäuerinnen

Michael Rietzler – Mitglied und ehemaliger Kapellmeister der Musikkapelle Fiss, Chorleiter des Kirchenchors, Gründungsmitglied und Obmann der Vinzenzgemeinschaft sowie Gründungsmitglied der Fiss Impulse und Redaktionsmitglied des Fisser Dorfbuchs

Ulrike Wachter – Gründungsmitglied und Obfrau des Museumsvereins Fiss sowie Mitglied des Pfarrgemeinderates Fließ Josef Flür – langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Bernhard Riezler – langjährige Mitarbeit im Redaktionsteam bei der Herausgabe der Gemeindezeitung und langjähriges Engagement im Kirchenchor

Gerda Rimml – langjährige Ortsbäuerin-Stellvertreterin sowie langjährige Obfrau der Ortsbäuerinnen Piller

Erich Schütz – langjähriger Obmann des Seniorenbundes Flirsch Christian Wechner – langjährige Tätigkeit in der Pfarre als Lektor, Betreuung des Ostergrabs und der Krippe sowie Betreuung der Ministranten

Monika Zangerl – langjährige Tätigkeit in der Pfarre als Lektorin, Kommunionhelferin und Trauerbegleiterin sowie seelsorgerische Tätigkeit bei den Sozialen Diensten Stanzertal Galtür Andreas Walter – langjähriges Mitglied und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Galtür

Eduard Walter – langjähriges Mitglied und Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Galtür Grins Arnold Prantner – Funktionär der Schützenkompanie Grins, Betreiber des Eislaufplatzes und Nachwuchstrainer des Sportvereins Zams sowie Gesundheitswart und Funktionär des Bienenzuchtvereins Zams

Maria Ottilia Ruetz – langjähriges Mitglied des Kirchenchors, der Musikkapelle und des Pfarrgemeinderates, Frauenbundobfrau sowie tätig bei der Bibliothek Grins

Peter Schmid – langjähriges Mitglied des Österreichischen Roten Kreuzes, des Skiklubs und der Bergwacht sowie Funktionär und langjähriges Mitglied der Musikkapelle See/Grins

Monika Siehs – langjähriges Mitglied des Kirchenchors Grins und des Bäuerinnenchors des Bezirks Landeck, Helferin der Schützenkompanie, langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderates sowie Engagement für die Caritas-Haussammlung Ischgl Claudia Jehle – ehemalige Ortsbäuerin und Gebietsbäuerin Paznaun, ehemalige Obfrau des Familienverbands Tirol in Mathon und des Pfarrgemeinderates Mathon

Werner Kleinhans – langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Ischgl und der Bergrettung Ischgl, ehemaliger Flugretter bei der Schenk Air sowie Mitglied des Roten Kreuzes, Ortsstelle Ischgl

Ernst Walser – technischer Betreuer der Kirchenglocken sowie der Turm- und Kirchenuhr, langjähriges Mitglied des Roten Kreuzes, Ortsstelle Ischgl, Mitglied und Funktionär bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mitglied des Seniorenbundes

Hedwig Zangerl – Engagement für die Pfarre Ischgl, insbesondere als Matrikenführerin, Sternsinger-Begleiterin, Lektorin und Caritas-Sammlerin, langjähriges Mitglied im Theaterverein und im Familienverband Tirol sowie Tätigkeit in der Gemeindechronik Kappl Hannes Gander – langjähriger Feuerwehrkommandant und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kappl sowie langjähriges Mitglied der Lawinenkommission

Josef Ladner – langjähriges Mitglied und Ausschussmitglied der Musikkapelle Kappl

Richard Pfeifer – langjähriges Mitglied und Chorleiter-Stellvertreter des Kirchenchors Kappl sowie langjähriger Lektor und Kommunionhelfer der Pfarre

Otto Siegele – Obmann und langjähriges Mitglied der Schützenkompanie Kappl sowie Obmann des Pfarrgemeinderates

Reinhard Siegele – Engagement für die Fraktion Langesthei, insbesondere als Zuchtbuchführer und im Pfarrkirchenrat Kauns Elmar Jörg – Mitglied, langjähriger Obmann und Kapellmeister der Musikkapelle Kauns sowie Schriftführer von Kauns mit Herz

Elisabeth Nigg – Gründungsmitglied und Leiterin der Dorfbücherei Kauns Ladis Annia Kirschner – langjährige ehrenamtliche Funktionen beim Kirchenchor und Pfarrgemeinderat sowie Pflege der Lourdeskapelle

Ulrike Netzer – langjährige Mesner- und Lektorendienste der Pfarre Ladis sowie ehrenamtliche Mitarbeit an der Dorfzeitung Landeck Peter Dapoz – langjähriger Obmann der Stadtmusikkapelle Landeck/Perjen sowie Mitglied bei diversen musikalischen Gruppierungen

Markus Dapunt – langjähriger Funktionär des Tennisclubs Landeck

Gerhard Fadum – jahrzehntelanges Mitglied des SV Landeck und Ausübung verschiedener Funktionen, etwa als Jugendtrainer

Erna Kaufmann – Engagement für die Pfarre Perjen, insbesondere als Vorbeterin, sowie Betreuung der Marterln und Wegkreuze öffentlicher Einrichtungen

Henrietta Pahl – Bezirksreferentin Landeck des Chorverbands Tirol, Chorleiterin in verschiedenen Chören und aktive Musikantin bei der Stadtmusikkapelle Landeck

Thomas Sprenger – langjähriges Mitglied der Stadtmusikkapelle Landeck sowie Organisation der Logistik und Veranstaltungen von Konzerten der Stadtmusikkapelle Landeck

Herbert Wechner – ältestes und jahrzehntelanges aktives Mitglied der Schützenkompanie Landeck Nauders Karl Baldauf – langjähriges Mitglied und Funktionär des Museumsvereins Nauders

Peter sen. Dilitz – langjähriges Mitglied und Funktionär der Bergrettung Nauders sowie aktiver Einsatzbergretter

Karl Klinec – langjähriges Mitglied und ehemaliger Ortsstellenleiter der Bergrettung Nauders sowie Ausbildner und aktiver Einsatzbergretter der Tiroler Bergwacht

Karl Ploner – Gründungsmitglied und langjähriger Obmann des Museumsvereins Nauders Pettneu am Arlberg Barbara Röck – langjährige Leiterin der Ortsstelle des Katholischen Familienverbandes, langjährige Lektorin, Kommunionhelferin, Wortgottesdienstleiterin, Pfarrgemeinderätin und Mitglied des Dekanatsrates sowie ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Bücherei

Ingrid Scalet – langjährige Hospizbegleiterin der Tiroler Hospizgemeinschaft, langjährige ehrenamtliche Mitarbeit in der Pettneuer Hangartstube und in der Rosannastube der Sozialen Dienste Stanzertal sowie langjährige Ortsbäuerin und Mesnerin

Anna Scherl – langjährige Leiterin der Zweigstelle des Katholischen Bildungswerks Pettneu, Funktionärin im Sozialmarkt Martiniladen, Koordinatorin der Caritas-Wegbegleiterinnen für pflegende Angehörige im Bezirk Landeck sowie langjährige Ortsbäuerin

Anton Scherl – langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied der Musikkapelle Schnann sowie langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Schnann Pfunds Brigitte Eberhart – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im SAK-Pfunds und im kirchlichen Schülerchor

Andreas Haidegger – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten und Obmann des FC Pfunds

Christine Stadelwieser – langjährige Obfrau der Ortsbäuerinnen Pfunds

Bernhard Thöni – langjähriger Obmann der Grabbrüder Pfunds

Peter Wille – langjähriger Obmann der Trachtengruppe Pfunds

Alexander Wille – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im FC Pfunds Pians Johann Kaufmann – Engagement für die Heimatbühne Pians sowie Platzwart und Obmann des Tennisclubs Pians

Alfred Leitner – aktives Mitglied und langjähriger Platzwart des FC Pians sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Pians Prutz Josef Berger – langjähriges Mitglied der Schützenkompanie Prutz-Faggen sowie langjähriges Ausschussmitglied und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Prutz

Martha Herbst – soziales Engagement, insbesondere Betreuung bedürftiger älterer Mitbürger, für die Caritas sowie die Frauenrunde Prutz

Werner Pintarelli – ehemaliger Obmann des Vereins Kinderkrippe Kullapup sowie ehemaliger Obmann des Tennisclubs Prutz

Agnes Schönherr – soziales Engagement, insbesondere für die Frauenrunde Prutz Ried im Oberinntal Peter Althaler – langjähriges Mitglied und Ausschussmitglied des Sportvereins Ried im Oberinntal sowie langjähriges Mitglied des Dartvereins Ried

Erich Fuchsberger – Gründungsmitglied und langjähriges Ausschussmitglied des Kulturvereins Sigmundsried sowie Engagement für das Kulturleben in Ried und Betreuung der Kulturveranstaltungen im Schloss Sigmundsried

Rupert Mair – langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Ried im Oberinntal sowie langjähriges Mitglied im Fischereiverein und des Gemeinderates

Markus Raich – langjähriges Mitglied und ehemaliger Leiter des Kirchenchors Ried sowie langjähriges Mitglied und Leiter verschiedener Chöre im Bezirk Landeck und langjähriges Mitglied des Gemeinderates Schönwies Elisabeth Josefa Hammerle – Engagement für die Pfarre Schönwies, insbesondere als Pfarrsekretärin, Pfarrgemeinderätin, Wortgottesdienstleiterin, Kommunionhelferin, Lektorin und Caritassammlerin

Gertrud Pirchl – Obfrau des Pfarrgemeinderates, Organisation von Pfarrfesten und Agapen, Lektorin und Organisation der Prozessionsträger

Hemma Staggl – Pfarrgemeinderätin, langjährige Obfraustellvertreterin, Vorbereitung der Dreikönigsaktion, Wortgottesdienstleiterin, Kommunionhelferin, Lektorin und Caritassammlerin

Christian Unterrainer – langjähriger Funktionär im Tennisverein sowie langjähriges Mitglied des Gemeinderates und Gründungsmitglied der Dorfzeitung See Josef Juen – langjähriger Hauptmann der Albert-Waibl-Schützenkompanie See, Obmann des Pensionistenverbandes sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und des Pfarrkirchenrates

Walter Lenz – langjähriges Mitglied der Musikkapelle und des Trachtenverbands See

Josef Schmid – langjähriger Obmann des Rodelclubs sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr See

Reinhard Zangerl – langjähriger Obmann des Schiclubs sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr See Serfaus Richard Althaler – langjähriges Mitglied der Bergrettung Serfaus, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Serfaus und langjähriger Alpmeister der Alpe Komperdell

Kurt Klinec – langjähriges Mitglied und Ortsstellenleiter der Bergrettung Serfaus sowie ehemaliger Sektionsleiter der Sektion Klettern im Sportclub St. Anton am Arlberg Hermann Gutwenger – langjähriger Obmann und langjähriges Mitglied der Schützenkompanie St. Anton am Arlberg

Kurt Hüttl – langjähriger Ortsstellenleiter und langjähriges Mitglied der Bergrettung St. Anton am Arlberg

Veronika Mussak – langjährige Mesnerin der Pfarrkirche St. Anton am Arlberg

Günther Öttl – langjähriger Kapellmeister und langjähriges Mitglied der Musikkapelle St. Anton am Arlberg

Nicole Öttl – langjährige Leiterin des Gospelchors Stanzertal und Engagement in der Pfarre St. Anton am Arlberg

Lukas Spiss – Kapellmeister und langjähriges Mitglied der Musikkapelle St. Jakob am Arlberg Stanz bei Landeck Peter Kössler – langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle, der Landjugend-Jungbauernschaft und des Gemeinderates sowie Kassier der ATT-Bezirksgruppe Landeck und Obmann des Imkervereins Stanz-Bruggen

Herbert Schimpfössl – langjähriges Mitglied, Ausschussmitglied und Obmann des Sportvereins Stanz Strengen Paul Juen – langjähriges Mitglied und Chorleiter-Stellvertreter des Männergesangsvereins Strengen

Viktor Reich – langjähriges Mitglied und Funktionär des FC Strengen

Barbara Siegl – langjährige Schriftführerin des Schi- und Rodelclubs Strengen

Sigrid Siess – langjähriges Mitglied der Heimatbühne Strengen Tobadill Silvia Auer – langjährige Ortsbäuerin Tobadill und Bezirksbäuerin Landeck sowie Mitglied im Singkreis und Ausschussmitglied beim Schiclub Tobadill

Emanuel Spiß – langjähriges Mitglied und Funktionär der Musikkapelle Tobadill sowie langjähriger Zuchtbuchführer und Obmann der Alpe Rossfall Tösens Stefan Breuss – aktives Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Tösens sowie der Musikkapelle Tösens

Michael Pult – aktives Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Tösens sowie engagiert in der Dorfbildpflege und bei der Unterstützung aller Vereine bei Festen Zams Herbert Hueber – langjähriges Mitglied, ehemaliger Funktionär und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zams sowie ehrenamtlicher Helfer in der Mosterei Zams

Stefan Plankensteiner – langjähriges Mitglied, Instrumentenwart und Chronist der Musikkapelle Zams

Hannes Rudig – langjähriges Mitglied und Hauptmann der Schützenkompanie Zams sowie ehemaliger Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Zams und ehemaliger Bezirksjugendsachbearbeiter des Bezirksfeuerwehrverbandes

Anton Zangerl – langjähriger Obmann der Maschinengemeinschaft Zams sowie engagierter Funktionär beim Projekt „Initiative Riefe“

Erich Zotz – langjähriges Mitglied des Sportvereins Zams, insbesondere als Spieler, Trainer, Platzwart, Zeugwart und Dressenwart.

Die Ehrung fand in St. Anton am Arlberg statt. © Land Tirol/Sedlak

Laut Land engagiert sich jede zweite Person in Tirol freiwillig. Die ausgezeichneten Freiwilligen würden „unzählige Stunden für andere“ investieren, Verantwortung übernehmen und damit „unsere Gesellschaft am Laufen“ halten, betonte Landeshauptmann Anton Mattle bei der Verleihung.

Die Pfundser Bürgermeisterin Melanie Zerlauth überreichte die Ehrung gemeinsam mit Landeshauptmann Anton Mattle und Landesrat René Zumtobel an ihre GemeindebürgerInnen. © Land Tirol/Sedlak

Weitere Unterstützung zugesagt