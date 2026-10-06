Ohne sie würde vieles nicht funktionieren: Diese 94 Menschen leisten Außergewöhnliches
Sie investieren ihre Freizeit für andere, übernehmen Verantwortung und halten damit vieles am Laufen, was oft als selbstverständlich gilt. Dafür wurden in St. Anton am Arlberg 94 Ehrenamtliche aus dem Bezirk Landeck mit der Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold ausgezeichnet.
St. Anton am Arlberg – Wenn bei Bergretter Kurt Hüttl das Handy klingelt, zählt oft jede Minute. Hermann Gutwenger hält seit Jahren die Schützenkompanie in St. Anton zusammen, Günther Öttl gibt bei der Musikkapelle den Takt vor und Veronika Mussak kümmert sich um das kirchliche Leben vor Ort. Sie stehen stellvertretend für jene Menschen, die das gesellschaftliche Leben in ihren Gemeinden oft fernab des Rampenlichts mittragen. Für dieses langjährige Engagement wurden am Dienstag 94 Freiwillige aus dem Bezirk Landeck mit der Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold ausgezeichnet.
Aus allen Bereichen
Die Verleihung fand im Kongresszentrum Arlberg WellCom in St. Anton am Arlberg statt. Geehrt wurden Ehrenamtliche aus Blaulichtorganisationen, Kultur- und Sportvereinen, sozialen Einrichtungen, dem Bildungsbereich sowie Personen mit besonderen Verdiensten für ihre Gemeinden.
Das sind die 94 Geehrten
Faggen
- Christian Streng – langjähriger Funktionär und Obmann der Musikkapelle Prutz, Ausschussmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Faggen sowie aktiver Rettungs- und Notfallsanitäter
Fendels
- Gottfried Eberhart – Mitglied des Gemeinderates und des Landwirtschaftsausschusses
- Manuela Thöni – Kassierin bei der Musikkapelle und der Theatergruppe Fendels sowie im Katholischen Familienverband
Fiss
- Gabriel Geiger – langjähriges Mitglied und ehemaliger Obmann der Schützenkompanie Fiss, Mitglied des Fisser Blochziehens und ehemaliges Mitglied der Trachtengruppe Fiss
- Brigitte Kathrein – Gründungsmitglied und Kassierstellvertreterin des Museumsvereins Fiss, Gründungsmitglied und Obmann-Stellvertreterin der Trachtengruppe Fiss, Mitglied des Bezirkstrachtenverbands Oberland und Funktionärin bei den Ortsbäuerinnen
- Michael Rietzler – Mitglied und ehemaliger Kapellmeister der Musikkapelle Fiss, Chorleiter des Kirchenchors, Gründungsmitglied und Obmann der Vinzenzgemeinschaft sowie Gründungsmitglied der Fiss Impulse und Redaktionsmitglied des Fisser Dorfbuchs
- Ulrike Wachter – Gründungsmitglied und Obfrau des Museumsvereins Fiss sowie Mitglied des Pfarrgemeinderates
Fließ
- Josef Flür – langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
- Bernhard Riezler – langjährige Mitarbeit im Redaktionsteam bei der Herausgabe der Gemeindezeitung und langjähriges Engagement im Kirchenchor
- Gerda Rimml – langjährige Ortsbäuerin-Stellvertreterin sowie langjährige Obfrau der Ortsbäuerinnen Piller
- Erich Schütz – langjähriger Obmann des Seniorenbundes
Flirsch
- Christian Wechner – langjährige Tätigkeit in der Pfarre als Lektor, Betreuung des Ostergrabs und der Krippe sowie Betreuung der Ministranten
- Monika Zangerl – langjährige Tätigkeit in der Pfarre als Lektorin, Kommunionhelferin und Trauerbegleiterin sowie seelsorgerische Tätigkeit bei den Sozialen Diensten Stanzertal
Galtür
- Andreas Walter – langjähriges Mitglied und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Galtür
- Eduard Walter – langjähriges Mitglied und Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Galtür
Grins
- Arnold Prantner – Funktionär der Schützenkompanie Grins, Betreiber des Eislaufplatzes und Nachwuchstrainer des Sportvereins Zams sowie Gesundheitswart und Funktionär des Bienenzuchtvereins Zams
- Maria Ottilia Ruetz – langjähriges Mitglied des Kirchenchors, der Musikkapelle und des Pfarrgemeinderates, Frauenbundobfrau sowie tätig bei der Bibliothek Grins
- Peter Schmid – langjähriges Mitglied des Österreichischen Roten Kreuzes, des Skiklubs und der Bergwacht sowie Funktionär und langjähriges Mitglied der Musikkapelle See/Grins
- Monika Siehs – langjähriges Mitglied des Kirchenchors Grins und des Bäuerinnenchors des Bezirks Landeck, Helferin der Schützenkompanie, langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderates sowie Engagement für die Caritas-Haussammlung
Ischgl
- Claudia Jehle – ehemalige Ortsbäuerin und Gebietsbäuerin Paznaun, ehemalige Obfrau des Familienverbands Tirol in Mathon und des Pfarrgemeinderates Mathon
- Werner Kleinhans – langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Ischgl und der Bergrettung Ischgl, ehemaliger Flugretter bei der Schenk Air sowie Mitglied des Roten Kreuzes, Ortsstelle Ischgl
- Ernst Walser – technischer Betreuer der Kirchenglocken sowie der Turm- und Kirchenuhr, langjähriges Mitglied des Roten Kreuzes, Ortsstelle Ischgl, Mitglied und Funktionär bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mitglied des Seniorenbundes
- Hedwig Zangerl – Engagement für die Pfarre Ischgl, insbesondere als Matrikenführerin, Sternsinger-Begleiterin, Lektorin und Caritas-Sammlerin, langjähriges Mitglied im Theaterverein und im Familienverband Tirol sowie Tätigkeit in der Gemeindechronik
Kappl
- Hannes Gander – langjähriger Feuerwehrkommandant und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kappl sowie langjähriges Mitglied der Lawinenkommission
- Josef Ladner – langjähriges Mitglied und Ausschussmitglied der Musikkapelle Kappl
- Richard Pfeifer – langjähriges Mitglied und Chorleiter-Stellvertreter des Kirchenchors Kappl sowie langjähriger Lektor und Kommunionhelfer der Pfarre
- Otto Siegele – Obmann und langjähriges Mitglied der Schützenkompanie Kappl sowie Obmann des Pfarrgemeinderates
- Reinhard Siegele – Engagement für die Fraktion Langesthei, insbesondere als Zuchtbuchführer und im Pfarrkirchenrat
Kauns
- Elmar Jörg – Mitglied, langjähriger Obmann und Kapellmeister der Musikkapelle Kauns sowie Schriftführer von Kauns mit Herz
- Elisabeth Nigg – Gründungsmitglied und Leiterin der Dorfbücherei Kauns
Ladis
- Annia Kirschner – langjährige ehrenamtliche Funktionen beim Kirchenchor und Pfarrgemeinderat sowie Pflege der Lourdeskapelle
- Ulrike Netzer – langjährige Mesner- und Lektorendienste der Pfarre Ladis sowie ehrenamtliche Mitarbeit an der Dorfzeitung
Landeck
- Peter Dapoz – langjähriger Obmann der Stadtmusikkapelle Landeck/Perjen sowie Mitglied bei diversen musikalischen Gruppierungen
- Markus Dapunt – langjähriger Funktionär des Tennisclubs Landeck
- Gerhard Fadum – jahrzehntelanges Mitglied des SV Landeck und Ausübung verschiedener Funktionen, etwa als Jugendtrainer
- Erna Kaufmann – Engagement für die Pfarre Perjen, insbesondere als Vorbeterin, sowie Betreuung der Marterln und Wegkreuze öffentlicher Einrichtungen
- Henrietta Pahl – Bezirksreferentin Landeck des Chorverbands Tirol, Chorleiterin in verschiedenen Chören und aktive Musikantin bei der Stadtmusikkapelle Landeck
- Thomas Sprenger – langjähriges Mitglied der Stadtmusikkapelle Landeck sowie Organisation der Logistik und Veranstaltungen von Konzerten der Stadtmusikkapelle Landeck
- Herbert Wechner – ältestes und jahrzehntelanges aktives Mitglied der Schützenkompanie Landeck
Nauders
- Karl Baldauf – langjähriges Mitglied und Funktionär des Museumsvereins Nauders
- Peter sen. Dilitz – langjähriges Mitglied und Funktionär der Bergrettung Nauders sowie aktiver Einsatzbergretter
- Karl Klinec – langjähriges Mitglied und ehemaliger Ortsstellenleiter der Bergrettung Nauders sowie Ausbildner und aktiver Einsatzbergretter der Tiroler Bergwacht
- Karl Ploner – Gründungsmitglied und langjähriger Obmann des Museumsvereins Nauders
Pettneu am Arlberg
- Barbara Röck – langjährige Leiterin der Ortsstelle des Katholischen Familienverbandes, langjährige Lektorin, Kommunionhelferin, Wortgottesdienstleiterin, Pfarrgemeinderätin und Mitglied des Dekanatsrates sowie ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Bücherei
- Ingrid Scalet – langjährige Hospizbegleiterin der Tiroler Hospizgemeinschaft, langjährige ehrenamtliche Mitarbeit in der Pettneuer Hangartstube und in der Rosannastube der Sozialen Dienste Stanzertal sowie langjährige Ortsbäuerin und Mesnerin
- Anna Scherl – langjährige Leiterin der Zweigstelle des Katholischen Bildungswerks Pettneu, Funktionärin im Sozialmarkt Martiniladen, Koordinatorin der Caritas-Wegbegleiterinnen für pflegende Angehörige im Bezirk Landeck sowie langjährige Ortsbäuerin
- Anton Scherl – langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied der Musikkapelle Schnann sowie langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Schnann
Pfunds
- Brigitte Eberhart – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im SAK-Pfunds und im kirchlichen Schülerchor
- Andreas Haidegger – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten und Obmann des FC Pfunds
- Christine Stadelwieser – langjährige Obfrau der Ortsbäuerinnen Pfunds
- Bernhard Thöni – langjähriger Obmann der Grabbrüder Pfunds
- Peter Wille – langjähriger Obmann der Trachtengruppe Pfunds
- Alexander Wille – langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im FC Pfunds
Pians
- Johann Kaufmann – Engagement für die Heimatbühne Pians sowie Platzwart und Obmann des Tennisclubs Pians
- Alfred Leitner – aktives Mitglied und langjähriger Platzwart des FC Pians sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Pians
Prutz
- Josef Berger – langjähriges Mitglied der Schützenkompanie Prutz-Faggen sowie langjähriges Ausschussmitglied und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Prutz
- Martha Herbst – soziales Engagement, insbesondere Betreuung bedürftiger älterer Mitbürger, für die Caritas sowie die Frauenrunde Prutz
- Werner Pintarelli – ehemaliger Obmann des Vereins Kinderkrippe Kullapup sowie ehemaliger Obmann des Tennisclubs Prutz
- Agnes Schönherr – soziales Engagement, insbesondere für die Frauenrunde Prutz
Ried im Oberinntal
- Peter Althaler – langjähriges Mitglied und Ausschussmitglied des Sportvereins Ried im Oberinntal sowie langjähriges Mitglied des Dartvereins Ried
- Erich Fuchsberger – Gründungsmitglied und langjähriges Ausschussmitglied des Kulturvereins Sigmundsried sowie Engagement für das Kulturleben in Ried und Betreuung der Kulturveranstaltungen im Schloss Sigmundsried
- Rupert Mair – langjähriges Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Ried im Oberinntal sowie langjähriges Mitglied im Fischereiverein und des Gemeinderates
- Markus Raich – langjähriges Mitglied und ehemaliger Leiter des Kirchenchors Ried sowie langjähriges Mitglied und Leiter verschiedener Chöre im Bezirk Landeck und langjähriges Mitglied des Gemeinderates
Schönwies
- Elisabeth Josefa Hammerle – Engagement für die Pfarre Schönwies, insbesondere als Pfarrsekretärin, Pfarrgemeinderätin, Wortgottesdienstleiterin, Kommunionhelferin, Lektorin und Caritassammlerin
- Gertrud Pirchl – Obfrau des Pfarrgemeinderates, Organisation von Pfarrfesten und Agapen, Lektorin und Organisation der Prozessionsträger
- Hemma Staggl – Pfarrgemeinderätin, langjährige Obfraustellvertreterin, Vorbereitung der Dreikönigsaktion, Wortgottesdienstleiterin, Kommunionhelferin, Lektorin und Caritassammlerin
- Christian Unterrainer – langjähriger Funktionär im Tennisverein sowie langjähriges Mitglied des Gemeinderates und Gründungsmitglied der Dorfzeitung
See
- Josef Juen – langjähriger Hauptmann der Albert-Waibl-Schützenkompanie See, Obmann des Pensionistenverbandes sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und des Pfarrkirchenrates
- Walter Lenz – langjähriges Mitglied der Musikkapelle und des Trachtenverbands See
- Josef Schmid – langjähriger Obmann des Rodelclubs sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr See
- Reinhard Zangerl – langjähriger Obmann des Schiclubs sowie langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr See
Serfaus
- Richard Althaler – langjähriges Mitglied der Bergrettung Serfaus, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Serfaus und langjähriger Alpmeister der Alpe Komperdell
- Kurt Klinec – langjähriges Mitglied und Ortsstellenleiter der Bergrettung Serfaus sowie ehemaliger Sektionsleiter der Sektion Klettern im Sportclub
St. Anton am Arlberg
- Hermann Gutwenger – langjähriger Obmann und langjähriges Mitglied der Schützenkompanie St. Anton am Arlberg
- Kurt Hüttl – langjähriger Ortsstellenleiter und langjähriges Mitglied der Bergrettung St. Anton am Arlberg
- Veronika Mussak – langjährige Mesnerin der Pfarrkirche St. Anton am Arlberg
- Günther Öttl – langjähriger Kapellmeister und langjähriges Mitglied der Musikkapelle St. Anton am Arlberg
- Nicole Öttl – langjährige Leiterin des Gospelchors Stanzertal und Engagement in der Pfarre St. Anton am Arlberg
- Lukas Spiss – Kapellmeister und langjähriges Mitglied der Musikkapelle St. Jakob am Arlberg
Stanz bei Landeck
- Peter Kössler – langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle, der Landjugend-Jungbauernschaft und des Gemeinderates sowie Kassier der ATT-Bezirksgruppe Landeck und Obmann des Imkervereins Stanz-Bruggen
- Herbert Schimpfössl – langjähriges Mitglied, Ausschussmitglied und Obmann des Sportvereins Stanz
Strengen
- Paul Juen – langjähriges Mitglied und Chorleiter-Stellvertreter des Männergesangsvereins Strengen
- Viktor Reich – langjähriges Mitglied und Funktionär des FC Strengen
- Barbara Siegl – langjährige Schriftführerin des Schi- und Rodelclubs Strengen
- Sigrid Siess – langjähriges Mitglied der Heimatbühne Strengen
Tobadill
- Silvia Auer – langjährige Ortsbäuerin Tobadill und Bezirksbäuerin Landeck sowie Mitglied im Singkreis und Ausschussmitglied beim Schiclub Tobadill
- Emanuel Spiß – langjähriges Mitglied und Funktionär der Musikkapelle Tobadill sowie langjähriger Zuchtbuchführer und Obmann der Alpe Rossfall
Tösens
- Stefan Breuss – aktives Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Tösens sowie der Musikkapelle Tösens
- Michael Pult – aktives Mitglied und Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Tösens sowie engagiert in der Dorfbildpflege und bei der Unterstützung aller Vereine bei Festen
Zams
- Herbert Hueber – langjähriges Mitglied, ehemaliger Funktionär und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zams sowie ehrenamtlicher Helfer in der Mosterei Zams
- Stefan Plankensteiner – langjähriges Mitglied, Instrumentenwart und Chronist der Musikkapelle Zams
- Hannes Rudig – langjähriges Mitglied und Hauptmann der Schützenkompanie Zams sowie ehemaliger Funktionär der Freiwilligen Feuerwehr Zams und ehemaliger Bezirksjugendsachbearbeiter des Bezirksfeuerwehrverbandes
- Anton Zangerl – langjähriger Obmann der Maschinengemeinschaft Zams sowie engagierter Funktionär beim Projekt „Initiative Riefe“
- Erich Zotz – langjähriges Mitglied des Sportvereins Zams, insbesondere als Spieler, Trainer, Platzwart, Zeugwart und Dressenwart.
Laut Land engagiert sich jede zweite Person in Tirol freiwillig. Die ausgezeichneten Freiwilligen würden „unzählige Stunden für andere“ investieren, Verantwortung übernehmen und damit „unsere Gesellschaft am Laufen“ halten, betonte Landeshauptmann Anton Mattle bei der Verleihung.
Weitere Unterstützung zugesagt
Die Verleihung war Teil des vom Land ausgerufenen „Jahres des Ehrenamts 2026“. Darüber hinaus kündigt das Land weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Vereinen und Freiwilligen an. Geplant sind unter anderem zusätzliche Serviceangebote, ein digitales Vereinshandbuch, neue Informationskanäle sowie ein Ehrenamtsnachweis.
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