Gravierende Sicherheitsmängel: ÖAMTC warnt vor zwei Kindersitzen

Das Sicherheitsrisiko sei so hoch, dass sofort gewarnt werden müsse – noch vor der offiziellen Veröffentlichung der Testergebnisse. Die beiden Hersteller haben laut ÖAMTC umgehend reagiert.

Der ÖAMTC schlägt Alarm: Zwei Kindersitze haben bei aktuellen Crashtests gravierende Sicherheitsmängel gezeigt. Betroffen sind die Babyschale „Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z“ sowie der Kleinkindersitz „Axkid Minikid Core“. Eltern wird geraten, die Testergebnisse genau zu beachten.

Wie der Mobilitätsclub mitteilt, fielen beide Modelle bei den Frontalaufpralltests durch. Dabei wird eine Autorückbank mit dem montierten Kindersitz auf 50 km/h beschleunigt und abrupt abgebremst. Beim Modell von „Britax Römer“ öffnete sich laut ÖAMTC das Gurtschloss, wodurch der Testdummy aus der Babyschale geschleudert wurde. Beim Sitz von „Axkid“ entriegelte sich der Stützfuß. Zudem brach das Gurtschloss aus der Sitzschale, wodurch das Becken des Dummys nach oben geschleudert wurde.

Beim „Axkid Minikid Core“ entriegelte sich im Test der Stützfuß und das Gurtschloss brach. © ÖAMTC

Aufgrund des hohen Sicherheitsrisikos veröffentlicht der ÖAMTC die Warnung bereits vor dem Erscheinen der vollständigen Testergebnisse in zwei Wochen. „Wir sehen uns in der Pflicht, schon jetzt auf das gefährliche Verhalten der beiden Modelle aufmerksam zu machen“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

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Wir sehen uns in der Pflicht, schon jetzt auf das gefährliche Verhalten der beiden Modelle aufmerksam zu machen. Steffan Kerbl, ÖAMTC-Techniker

Hersteller reagieren

Die Hersteller seien bereits informiert worden. „Britax Römer“ untersucht nach eigenen Angaben die Ursache des Problems. „Axkid“ hat den Verkauf des betroffenen Modells eingestellt und bietet KundInnen einen Austausch gegen das Modell „Minikid 4 Pro“ an.