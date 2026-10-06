Kurioser Punkt auf Tagesordnung
Bischof bittet um Sanctus: Mit diesem Heiligen muss sich Innsbrucks Gemeinderat befassen
Diese silberne Büste des Heiligen Jakobus steht an Hochfesten am Hochaltar des Innsbrucker Doms.
© Rita Falk
Seit dem 13. Jahrhundert wird Jakobus der Ältere als Schutzpatron der Tiroler Landeshauptstadt verehrt, schon eine ganze Weile also. Offiziell bestätigt haben die Kirchenbehörden den Kult aber offenbar nie. Das soll sich jetzt ändern. Warum Bischof Hermann Glettler dieses Ziel verfolgt und wie die Politik dabei helfen kann.
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