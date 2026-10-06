Bischof bittet um Sanctus: Mit diesem Heiligen muss sich Innsbrucks Gemeinderat befassen

Seit dem 13. Jahrhundert wird Jakobus der Ältere als Schutzpatron der Tiroler Landeshauptstadt verehrt, schon eine ganze Weile also. Offiziell bestätigt haben die Kirchenbehörden den Kult aber offenbar nie. Das soll sich jetzt ändern. Warum Bischof Hermann Glettler dieses Ziel verfolgt und wie die Politik dabei helfen kann.