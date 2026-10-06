Menschen, die für Menschen da sind

Der CURO Pflege-Award der Tiroler Tageszeitung holt jene Menschen vor den Vorhang, die sich Tag für Tag mit Fachkompetenz, Verantwortung und Menschlichkeit für andere einsetzen. Erwin Peer, Berufsgruppensprecher der Personenbetreuung und Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Tirol, gratuliert allen Nominierten sehr herzlich.

„Bereits die Nominierung ist eine besondere Auszeichnung und ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung. Ihr täglicher Einsatz schenkt pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen Sicherheit, Vertrauen und Lebensqualität. Dafür gebührt Ihnen großer Dank und höchste Anerkennung.“

„Bereits die Nominierung ist eine besondere Auszeichnung und ein Zeichen der Wertschätzung.“ Erwin Peer, Berufsgruppensprecher der Personenbetreuung; Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung

Pflege und Betreuung gehören zu den tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Die Menschen in diesen Berufen übernehmen täglich große Verantwortung, begleiten in schwierigen Lebenssituationen und geben Betroffenen ebenso wie ihren Angehörigen Halt und Zuversicht. „Dabei sind neben fachlichem Wissen vor allem Einfühlungsvermögen, Geduld und menschliche Nähe gefragt. Der CURO Pflege-Award macht diese wertvolle Arbeit sichtbar. Jede Stimme ist ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes.“