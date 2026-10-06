Der letzte gemeinsame Tanz: „Lord of the Dance“-Star Michael Flatley trauert um seine Ehefrau

Über Jahrzehnte teilten sie die Leidenschaft für den irischen Tanz. Nun muss „Lord of the Dance“-Schöpfer Michael Flatley einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Niamh O’Brien ist im Alter von 52 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Trauer um Niamh O’Brien: Die renommierte irische Tänzerin und langjährige Ehefrau von „Lord of the Dance“-Schöpfer Michael Flatley ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Sie starb am 5. Oktober in einem Krankenhaus in Dublin nach längerer Krankheit. Das bestätigte ein Familienvertreter.

Der 68-jährige Flatley machte die traurige Nachricht selbst öffentlich und verabschiedete sich mit bewegenden Worten von seiner Frau. „Mein Herz ist gebrochen. Ich habe meine wunderschöne Frau Niamh und meine beste Freundin verloren“, schrieb der Tänzer und Choreograf in sozialen Netzwerken. Seine „wunderschöne Braut von 20 Jahren“ sei „zum Herrn in den Himmel gegangen“. Ohne sie werde das Leben seiner Familie niemals mehr dasselbe sein.

Eine Liebe, die Tanz und Leben verband

Niamh O’Brien und Michael Flatley verband weit mehr als nur die Ehe. Beide standen als erfolgreiche Irish-Dance-Profis auf der Bühne und arbeiteten über viele Jahre gemeinsam an einigen der erfolgreichsten Tanzshows der Welt. O’Brien war unter anderem in „Riverdance“, „Lord of the Dance“, „Feet of Flames“ und „Celtic Tiger“ zu sehen. Besonders bekannt wurde sie als Hauptdarstellerin der Figur „Saoirse“ in „Lord of the Dance“.

Die aus dem irischen County Meath stammende Tänzerin begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Irish Dance. Mit 17 Jahren erreichte sie den vierten Platz bei den Weltmeisterschaften und wechselte danach ins professionelle Showgeschäft

Hochzeit 2006, Sohn 2007

Flatley und O’Brien kannten sich bereits seit Jahren aus der Tanzszene, ehe sie 2006 ein Paar wurden. Im selben Jahr heirateten sie in Fermoy im irischen County Cork. 2007 kam ihr gemeinsamer Sohn Michael St. James zur Welt.

Zu seiner Abschiedsbotschaft veröffentlichte Flatley mehrere private Fotos, darunter Aufnahmen von ihrer Hochzeit, Bilder aus gemeinsamen Jahren auf der Bühne sowie Familienfotos mit ihrem Sohn.

Krankheit über Jahre hinweg

Über die genaue Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Bekannt ist lediglich, dass O’Brien seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme hatte. Medienberichten zufolge war zuletzt sogar eine Spezialbehandlung in den USA geplant. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Stampfende Schritte, fliegende Beine und tosender Applaus: „Lord of the Dance“ zählt bis heute zu den erfolgreichsten Tanzshows der Welt. © IMAGO/Karina Hessland-Wissel

Ein Sprecher der Familie erklärte, die Familien Flatley und O’Brien seien von dem Verlust tief getroffen und baten um Privatsphäre. Gleichzeitig dankten sie den Ärzten und Pflegekräften des Beacon Hospital in Dublin für die Betreuung in den vergangenen Wochen.

Der Mann hinter „Lord of the Dance“

Michael Flatley gilt als einer der erfolgreichsten Tänzer und Choreografen der Welt. Der Sohn irischer Einwanderer wurde 1958 in Chicago geboren und machte Irish Dance zu einem globalen Phänomen. Internationale Bekanntheit erlangte er 1994 mit dem legendären „Riverdance“-Auftritt beim Eurovision Song Contest in Dublin. Zwei Jahre später folgte „Lord of the Dance“, das bis heute als eine der erfolgreichsten Tanzshows aller Zeiten gilt.