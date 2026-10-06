Bettina Weniger-Assinger macht Brustkrebs-Erkrankung öffentlich

Die langjährige Pink-Ribbon-Botschafterin Bettina Weniger-Assinger hat ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Die 47-Jährige sprach beim Auftakt des diesjährigen Pink-Ribbon-Monats erstmals über die Diagnose und nutzte die Gelegenheit, um auf die Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung aufmerksam zu machen.

Im Interview mit der ORF-Sendung „Seitenblicke“ erklärte Weniger-Assinger: „Ich gehöre jetzt auch zu denen, die die Diagnose bekommen haben.“ Jahrelang habe sie sich für Aufklärung über Brustkrebs eingesetzt, nun sei sie selbst betroffen.

Untersuchung nicht aufschieben

Trotz ihrer persönlichen Situation stellte die Ex-Ehefrau von TV-Moderator Armin Assinger vor allem die Vorsorge in den Mittelpunkt. Frauen sollten regelmäßige Untersuchungen wahrnehmen und diese nicht aufschieben. Eine frühe Diagnose könne entscheidend sein, betonte sie. Je früher Brustkrebs erkannt werde, desto besser seien in der Regel die Behandlungschancen.

Der Auftakt des Pink-Ribbon-Monats stand heuer zudem im Zeichen des Gedenkens an die verstorbene ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, die sich viele Jahre als Botschafterin für die Brustkrebsvorsorge engagiert hatte.

Mit ihrer Offenheit möchte Weniger-Assinger das Bewusstsein für Früherkennung weiter stärken und andere Betroffene ermutigen. Details zu ihrer Erkrankung oder Behandlung nannte sie nicht. (TT.com)