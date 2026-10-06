Weltweit auf dem Vormarsch: Das sind die wichtigsten Einsatzbereiche von Robotern

Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist kräftig gestiegen. Auch im privaten Bereich nimmt die Verbreitung intelligenter Helfer weiter zu.

Der weltweite Markt für Service-Roboter boomt. Der Absatz professioneller Service-Roboter stieg im Vorjahr um 24 Prozent auf knapp 250.000 Einheiten, wie die International Federation of Robotics (IFR) in ihrem aktuellen „World Robotics 2026 Report“ berichtet. Die Entwicklung zeigt den Trend zur kommerziellen Automatisierung.

„Service-Roboter werden zunehmend im operativen Tagesgeschäft eingesetzt“, erklärte IFR-Präsidentin Jane Heffner. Demnach verzeichneten alle drei Marktsegmente zweistellige Wachstumsraten. Neben den professionellen Service-Robotern legte auch die medizinische Robotik um 19 Prozent zu. Noch stärker fiel das Wachstum bei Service-Robotern für private Haushalte aus, deren Absatz um 37 Prozent stieg.

Humanoide Roboter

Der Markt von Haushaltsrobotern stieg 2025 auf rund 34,2 Millionen Einheiten. Zu den wichtigsten Trends zählen die Automatisierung alltäglicher Aufgaben, die Integration künstlicher Intelligenz sowie die Vernetzung mit Smart-Home-Systemen.

Immer mehr intelligente Helfer kommen in Haushalten zum Einsatz. © IMAGO/Funke Foto Services

Große Aufmerksamkeit erhält derzeit die Entwicklung humanoider Roboter. Die menschenähnlichen Maschinen sollen künftig in Umgebungen arbeiten, die ursprünglich für Menschen konzipiert wurden. Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, Sensorik und Steuerungstechnik haben zuletzt zahlreiche Pilotprojekte ermöglicht. Dennoch bleibt der Markt bislang überschaubar. Weltweit wurden 2025 rund 7000 sogenannte Full-Size-Humanoide mit einer Körpergröße von mehr als 140 Zentimetern verkauft.

Chirurgische Roboter

„Mit unserem speziellen Kapitel zu humanoiden Robotern geben wir im Jahresbericht World Robotics 2026 erstmals einen umfassenden Überblick über diesen neuesten Markt im Bereich der Robotik“, sagt Werner Kraus, Vorsitzender des IFR-Ausschusses für Serviceroboter.

Immer mehr Roboter unterstützen bei Operationen. © imago/Langel

Gut entwickelt sich zudem die medizinische Robotik. Mit 8400 verkauften Einheiten und einem Plus von 57 Prozent erwiesen sich chirurgische Operationsroboter als starker Wachstumstreiber. Die zunehmende Nutzung in Kliniken zeigt nach Einschätzung der IFR, dass sich die Technologie immer stärker vom Forschungsfeld zu einem etablierten Bestandteil der medizinischen Praxis entwickelt.

Einsatz im Tourismus

Transport und Logistik bleiben mit 117.500 verkauften Einheiten im Jahr 2025 der führende Anwendungsbereich für Service-Roboter. Die Sparte verbucht ein Plus von 21 Prozent gegenüber 2024 und einem Marktanteil von 47 Prozent. Die Systeme werden vor allem für den innerbetrieblichen Warentransport sowie die Automatisierung von Liefer- und Lagerprozessen genutzt.