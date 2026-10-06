Kostenexplosion in der Produktion: Parmesan dürfte bald deutlich teurer werden

Trockenheit verschärft das Problem, denn für den Käse mit seiner geschützten Ursprungsbezeichnung dürfen die Kühe nur mit Gras und Heu aus der Region gefüttert werden. Viele Landwirte haben teure Ventilatoren und Sprühnebelsysteme installiert. Das wiederum treibt ihre Energiekosten in die Höhe.

In Österreich dürften das die Verbraucher bald bei den Preisen für den beliebten Käse zu spüren bekommen. Eine typische 150g- oder 200g-Packung im Supermarkt kostet derzeit meist zwischen 5,20 und 6,50 Euro. Das ist bereits etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich.

Video | Parmesan-Produzenten kämpfen mit Kostenexplosion

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Die steigenden Rechnungen für Klimaanlagen belasten auch die Betreiber der großen Lagerhäuser, in denen die Käselaibe mindestens zwölf Monate reifen müssen. „Während der Hitzespitzen in diesem Jahr stieg unser täglicher Energieverbrauch um etwa 30 Prozent“, erklärte Giancarlo Ravanetti, Direktor von Magazzini Generali delle Tagliate (MGT). In den beiden Lagerhäusern von MGT, einer Tochter der Bank Credito Emiliano, lagern mehr als 500.000 Käselaibe im Wert von gut 300 Mio. Euro.

Die klimatisierten Lagerhäuser sind in der Region als „Parmesan-Banken“ bekannt. Dort wird jeder Laib von Experten geprüft, die ihn mit kleinen Hämmern abklopfen, um Fehler im Reifeprozess am Klang zu erkennen. Die Branche erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 4,5 Mrd. Euro und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region Emilia-Romagna. Mehr als die Hälfte der Produktion wurde 2025 exportiert, wobei die USA der größte Auslandsmarkt sind.