Polizeihund „Ron“ spürte vermissten Heimbewohner in Kitzbühel auf

Ein verschwundener Heimbewohner ist am Montagabend in Kitzbühel dank der feinen Spürnase von Polizeidiensthund „Ron“ gefunden worden.

Kitzbühel – Nachdem am Montag ein Heimbewohner mehrere Stunden als vermisst gegolten hatte, kam in Kitzbühel der Polizeidiensthund „Ron“ zum Einsatz. Dank des vierbeinigen Ermittlers konnte der Fall rasch aufgeklärt werden.

Die Vorgeschichte: Laut Angaben der Polizei hatte der vermisste Mann um 14.30 Uhr das Heim verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Gegen kurz nach 18 Uhr wurde er schließlich als abgängig gemeldet. Da eine umgehend eingeleitete Fahndung im Ortsgebiet von Kitzbühel erfolglos verlief, wurde die Diensthundestreife zur Unterstützung angefordert.

Nachdem Hund „Ron“ im Zimmer des Vermissten eine Geruchsprobe aufgenommen hatte, begann er sofort mit der Fährtensuche. Bereits wenige Minuten später führte die Spur die Einsatzkräfte über eine Strecke von rund 1,5 Kilometern.