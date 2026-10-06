Pilgerwanderung durchs Ehrwalder Becken führt zu den Loisachquellen

Das Naturschutzgebiet Ehrwalder Becken wird Mitte Oktober zur Kulisse einer besonderen Pilgerwanderung. Die Teilnehmer erkunden das Lermooser Moos und die Loisachquellen und erfahren Wissenswertes über die einzigartige Moorlandschaft.

Biberwier – Das Lermooser Moos und die Loisachquellen stehen am Donnerstag, 15. Oktober, im Mittelpunkt einer besonderen Pilgerwanderung. Unter dem Motto „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens“ (Psalm 36,10) begeben sich die Teilnehmer auf eine rund zwölf Kilometer lange Strecke durch das Naturschutzgebiet Ehrwalder Becken.

Die Wanderung verbindet Naturerlebnis, Spiritualität und Wissensvermittlung. Neben Informationen über den Lebensraum Moor stehen meditative Impulse, gemeinsames Gehen im Schweigen, Lieder und der Austausch in der Gruppe auf dem Programm. Die Teilnehmer sollen dabei die Besonderheiten der Moore als Natur- und Kulturlandschaft erleben und die Schöpfung bewusst wahrnehmen.

Die Tour führt über einfache Wander- und Fahrwege, umfasst rund 160 Höhenmeter und dauert von 9 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist der Kirchplatz in Biberwier. Begleitet wird die Pilgerwanderung von Alois Gedl (Dekanat Breitenwang), Michael Jäger (Evangelische Pfarrgemeinde Reutte), Daniela Soier (Schöpfungsverantwortung der Diözese Innsbruck) sowie Caroline Winklmair, Schutzgebietsbetreuerin im Ehrwalder Becken.

Die Teilnahme erfolgt gegen eine freiwillige Spende. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, geeignetes Schuhwerk, eine Sitzunterlage sowie Verpflegung. Die An- und Abreise ist auch mit dem Regionalbus möglich.