Kitzbühel lockt
„51 Prozent reichen nicht“: Harisch fordert klares Ja aus Kirchberg für TVB-Wechsel
Der Kirchberger Hotelier Willi Steindl (r.) und Kitzbühel Tourismus Obmann Christian Harsch (2.v.r.) warben bei dem Infoabend für einen Wechsel.
© Harald Angerer
Für die Unterstützer eines Tourismus-Wechsels ist die Richtung klar: Kirchberg soll sich von den Kitzbüheler Alpen-Brixental lösen und an Kitzbühel anschließen. Bei einer Informationsveranstaltung machten sie deutlich, welche Chancen sie sich davon erwarten.
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