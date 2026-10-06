Streit um Paketsteuer eskaliert: Handelsverband bringt Beschwerde bei EU-Kommission ein

Fünf Tage nach Inkrafttreten der neuen Paketsteuer wehrt sich der Handelsverband Österreich auch in Brüssel. Die Interessenvertretung des heimischen Handels hat im Streit um die Abgabe für große Versandhändler Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.

Auf acht Seiten listet der Handelsverband (HV) in dem Schreiben auf, warum die Paketsteuer offenbar gegen wesentliche Regeln des europäischen Binnenmarkts verstößt. Der relevanteste Aspekt dürfte der Verstoß gegen den freien Warenverkehr sein. „Die Abgabe verteuert gezielt den Versandhandel in Österreich, erschwert den Zugang zum Markt und verhindert damit Investitionen und Innovationen“, kritisiert die Händler-Lobby. Ferner werde mit der Steuer gegen die Dienstleistungsfreiheit verstoßen, weil die Abgabe den heimischen Versandhandel beeinträchtigt. Außerdem verweist der Handelsverband auf das Verbot eines mittelbaren steuerlichen Protektionismus.

Unterm Strich zahlen Kunden drauf

Für die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten ist die Debatte vor allem deshalb relevant, weil die Kosten letztlich bei den Kunden landen werden. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen seit dem 1. Oktober die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket bezahlen, brutto sind es 2,40 Euro. Nach Angaben des Handelsverbands verteuert die neue Abgabe Online-Bestellungen. Besonders betroffen seien Menschen in ländlichen Regionen, ältere Personen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die regelmäßig auf den Versandhandel angewiesen sind.

Die neue Abgabe wurde vor allem deshalb eingeführt, um die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel finanzieren zu können. Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt sparte sich durch die Steuerentlastung seit 1. Juli rund 6 Euro im Monat, rechnet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, vor. Durch die neue Paketabgabe wird jeder Haushalt im Land rund das Doppelte draufzahlen.

„Wirtschaftspolitischer Irrläufer“

Die Paketsteuer wird zwar von den Versanddienstleistern eingehoben, doch der Handelsverband geht davon aus, dass die Mehrkosten großteils an Händler und schließlich an die Verbraucher weitergegeben werden. 15 große Online-Händler und Online-Marktplätze, die Pakete an Endverbraucher verschicken, sind von der nationalen Paketsteuer betroffen. Für faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Drittstaatenplattformen wie Shein und Temu brauche es „konsequent durchgesetzte europäische Regeln und wirksame Kontrollen, keine undurchdachten nationalen Sonderregeln“, fordert Will.

Die Steuer soll unter anderem Bestellungen aus China eindämmen. © AFP/Kudryavtsev

Der Handelsverband bezeichnet die Abgabe als „wirtschaftspolitischen Irrläufer“ und warnt vor negativen Folgen für den E-Commerce-Standort Österreich. Nach einer vom Verband in Auftrag gegebenen Analyse könnten die Regelungen das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 360 Millionen Euro pro Jahr reduzieren und fast 2900 Arbeitsplätze gefährden.

Betroffene Firmen wehren sich ebenfalls

Aus Sicht der Branche trifft die Paketsteuer insbesondere Unternehmen ohne stationäre Niederlassung in Österreich und verteuert jede zweite Online-Bestellung. Der deutsche Online-Modehändler Zalando hat sich als erster Händler rechtlich gewehrt und wie berichtet bereits am 20. August eine Klage gegen das Paketsteuergesetz am Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien eingebracht. Auch der Versandhändler Otto will rechtlich gegen die Paketsteuer vorgehen. Die Bundesregierung verteidigt die Maßnahme hingegen als Beitrag zu faireren Wettbewerbsbedingungen zwischen stationärem Handel und Onlinehandel. Allein in Österreich sind 2025 insgesamt 451 Millionen Pakete bestellt worden. (TT)