ÖSV-Star Schwarz beendet seine Slalom-Karriere: „Eine der härtesten Entscheidungen“
Wien – Skirennläufer Marco Schwarz hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Er wird den Slalom „ausklingen lassen“ und sich bereits in der kommenden Saison auf Riesentorlauf, Super-G und ausgewählte Abfahrten konzentrieren. Das gab der 31-jährige Kärntner am Dienstag auf einem Medientermin in Wien bekannt. „Es war eine der härtesten Entscheidungen, die ich bis jetzt hatte. Aber mit dem ganzen Drumherum, den Planungen und dem FIS-Kalender lässt sich das nicht mehr vereinbaren.“
Er werde aber ab und zu weiterhin Slalom trainieren. Nach den Weltmeisterschaften in Crans-Montana ist es auch möglich, dass er ausgewählte Torläufe im Weltcup bestreitet. „Wenn es Sinn macht, es keine zusätzliche Belastung ist und ich keinem einen Platz wegnehme.“ Auch ein Antreten beim Weltcupfinale ist möglich.
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