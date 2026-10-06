Mit 520 Gramm geboren
Neues kleines Wunder: So geht es einem Tiroler Extremfrühchen nach einem Jahrr
Operative Eingriffe bei einem Frühgeborenen mit lediglich 520 Gramm Körpergewicht stellen selbst für erfahrene Fachteams eine besondere Herausforderung dar. (Symbolfoto)
© imago/Krüper
Anfang Oktober 2025 kam in Innsbruck das nur 520 Gramm schwere Baby auf die Welt, das zudem eine Fehlbildung der Speiseröhre hatte. Um das Extremfrühchen zu retten, wurden über mehrere Monate Operationen durchgeführt. Heute entwickle sich das Kind sehr gut.
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