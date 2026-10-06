Von Malaysia nach Singapur: Formel-1-Pilot Bottas radelt zum nächsten Grand Prix

Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia auf einen Flug zum nächsten Rennen in Singapur verzichtet. Der Cadillac-Pilot hat sich stattdessen für eine ungewöhnliche Anreise entschieden und legt die rund 350 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

„Jep, ich radle nach Singapur“, schrieb der 37-Jährige bei Social Media und veröffentlichte dazu ein Video seines Tourstarts auf dem Gravelbike zum nächsten Grand Prix im Stadtstaat südlich von Malaysia.