20 Tonnen Futter
„Heuer weniger Ertrag als sonst“: Vandalen schlitzten in Kolsass Silo-Ballen auf
Manuel Moser vom Adlerhof am Kolsassberg ging mit einem Video über die Sachbeschädigung an seinen Siloballen viral. Das Futter ist inzwischen neu foliert, der Schaden ist aber angerichtet.
© Moser
Über Nacht zerstörten Unbekannte die Folie zahlreicher Silo-Ballen in Kolsass. Hätte die Bauernfamilie nicht rasch reagiert, wären wohl 20 Tonnen Futter verloren gegangen. Ein Video des Jungbauers Manuel Moser, in dem er die Sachbeschädigung beklagt, ging im Netz viral.