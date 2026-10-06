Rap und Glaube: Pater Manuel Sandesh singt in der Franziskanerkirche

Am 8. Oktober 2026 gastiert der bekannte Franziskanerpater Manuel Sandesh in Schwaz. In der örtlichen Franziskanerkirche verbindet der Musiker und Rapper ab 20 Uhr moderne Klänge mit christlichen Impulsen.

Pater Manuel Sandesh ist Priester, Musiker, Rapper und YouTuber. Auf seinen Social-Media-Kanälen folgen ihm insgesamt über eine Million Menschen. Mit seiner Musik erreicht er ein Publikum weit über die Kirchengrenzen hinaus.

Bei dem Konzert in Schwaz erwartet die Besucher eine Mischung aus Rap, Pop und christlichen Songs. Der Pater verbindet seine Musik mit persönlichen Impulsen. Dabei spricht er Themen wie Lebensfreude, Frieden und Menschlichkeit an. Seine Lieder sollen Mut machen und zum Nachdenken anregen.

Eintritt frei, Spenden erbeten

Die Veranstaltung richtet sich an junge Menschen, Familien und Neugierige. Die Franziskanerkirche wird an diesem Abend zu einem Ort der Begegnung. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Die freiwilligen Spenden unterstützen Projekte der Franziskaner.