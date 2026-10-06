Schicksalsschlag und Neustart
Lebenstraum geplatzt, neue Chance gefunden: Tirolerin eröffnet Pferdehof in Steinach
Sanny Cassani-Praxmarer und ihr Mann Luis haben den Steidlhof übernommen.
© Rita Falk
Ein schwerer Schicksalsschlag, ein zerbrochener Lebenstraum und eine unerwartete Chance: Die Tirolerin Sanny Cassani-Praxmarer gab trotz aller Rückschläge nicht auf. Am historischen Steidlhof hoch über Steinach eröffnet sie nun einen modernen Pferdehof. Eine Geschichte über Neuanfänge, Fügungen und das Vertrauen, dass sich irgendwo immer eine neue Tür öffnet.
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