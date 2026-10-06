Schicksalsschlag und Neustart

Lebenstraum geplatzt, neue Chance gefunden: Tirolerin eröffnet Pferdehof in Steinach

Sanny Cassani-Praxmarer und ihr Mann Luis haben den Steidlhof übernommen.
© Rita Falk
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Ein schwerer Schicksalsschlag, ein zerbrochener Lebenstraum und eine unerwartete Chance: Die Tirolerin Sanny Cassani-Praxmarer gab trotz aller Rückschläge nicht auf. Am historischen Steidlhof hoch über Steinach eröffnet sie nun einen modernen Pferdehof. Eine Geschichte über Neuanfänge, Fügungen und das Vertrauen, dass sich irgendwo immer eine neue Tür öffnet.

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