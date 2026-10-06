Kritik an Finanzierung
Erste Details zu Projekt „Nexus“: Das plant die Stadt Wörgl auf ihrem Zentrums-Grundstück
Das Jahrhundert-Projekt „Wörgl Mitte“ oder auch „Zentrumsprojekt“ ist schon weit fortgeschritten. Das hat den Spielraum dafür, was auf jenem Teil des Grundstücks, das der Stadtgemeinde Wörgl gehört, realisiert werden kann, begrenzt.
© Theresa Aigner
Schon der Kauf des Grundstücks um vier Millionen Euro war seinerzeit umstritten. Vorgesehen war ursprünglich, dort ein neues Amtshaus zu errichten. Dass daraus nichts wird, stand schon länger fest. Nun ist bekannt, was die Stadt Wörgl mit dem Grundstück, das Teil des sogenannten „Zentrumsprojekt“ ist, anfangen will.
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