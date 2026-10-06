Erste Details zu Projekt „Nexus“: Das plant die Stadt Wörgl auf ihrem Zentrums-Grundstück

Schon der Kauf des Grundstücks um vier Millionen Euro war seinerzeit umstritten. Vorgesehen war ursprünglich, dort ein neues Amtshaus zu errichten. Dass daraus nichts wird, stand schon länger fest. Nun ist bekannt, was die Stadt Wörgl mit dem Grundstück, das Teil des sogenannten „Zentrumsprojekt“ ist, anfangen will.