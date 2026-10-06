Erfolgreicher Fallensteller für Außerirdisches erhält den Physik-Nobelpreis

Die weltweit höchste Auszeichnung für Physik geht in diesem Jahr an den belgisch-amerikanischen Teilchenforscher Francis Halzen (82) für entscheidende Beiträge zum Neutrino-Observatorium „IceCube“. Seine Arbeit stellte Halzen in einem Vortrag 2018 auch an der Uni Innsbruck vor.

„Seine Hartnäckigkeit und wissenschaftliche Vision haben den Weg für eine neue Art der Astronomie geebnet“, sagte der Vorsitzende des Physik-Nobelkomitees, Mark Pearce, über den Preisträger 2026. Halzen, der an der Universität von Wisconsin in Madison forscht, erkannte, dass sich das Eis am Südpol zur Verfolgung von Neutrinos – oft auch Geisterteilchen genannt – eignet. Seine Pläne präsentierte er erstmals 1988. Diese Vision und seine wissenschaftliche Führungsrolle seien von grundlegender Bedeutung für „IceCube“ gewesen – einen Kubikkilometer Eis, der mit Sensoren ausgestattet ist und 2011 fertiggestellt wurde.

Reines Wasser als Neutrino-Falle

Mit dem Observatorium können Forscher Neutrinos aus extrem energiereichen Prozessen im fernen Universum erfassen. Neutrinos zählen zu den geheimnisvollsten Elementarteilchen. Im Mittel treffen pro Sekunde zehn Milliarden auf jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche. Allerdings treten sie mit gewöhnlicher Materie kaum in Wechselwirkung. Sie durchdringen die Erde und alles, was sich darauf befindet, einfach. Um die Partikel nachzuweisen, sind deshalb große Materiemengen nötig, die aus möglichst reinen Stoffen bestehen, die mit Neutrinos reagieren können. Ein solcher Stoff ist beispielsweise Wasser – im Eis der Antarktis liegt es in großen Mengen in ausreichend reiner Form vor.

Reagiert ein Neutrino – was selten vorkommt – mit einem Wassermolekül, so entstehen elektrisch geladene Teilchen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch das Eis rasen und dabei Licht aussenden, die sogenannte Tscherenkow-Strahlung.

Nach diesem Licht suchen die Forscher mit „IceCube“. Mehr als 5000 Lichtsensoren haben die Physiker des „IceCube“-Projekts in dem Riesen-Eiswürfel versenkt, indem sie bis zu 2500 Meter tiefe Schächte für die Kabelstränge mit Heißwasserbohrer ins Eis schmolzen. Die Löcher vereisten dann wieder. Jetzt können die Sensoren das Tscherenkow-Licht nicht nur einfangen, sondern auch die Richtung bestimmen, aus der es kommt – und damit auch die Herkunftsrichtung der Neutrinos.

Preisträger war in Innsbruck Gast

Die Anlage beobachtete 2013 erstmals hochenergetische Neutrinostrahlung aus „natürlichen Teilchenbeschleunigern“ im Universum, beispielsweise gigantischen Schwarzen Löchern. Die verdeckten Wechselwirkungen könnten Erkenntnisse zu den Quellen liefern und kosmische Phänomene enthüllen, die bislang noch unbekannt seien, erklärte das Nobelkomitee.

Der belgische Teilchenphysiker Francis Halzen forscht in den Vereinigten Staaten. © imago/Olsson

Im Rahmen der „Innsbruck Physics Lecture“ hat Halzen im Jahr 2018 an der Uni Innsbruck einen Vortrag über seine Forschung gehalten. Derzeit hält sich der Preisträger in italienischen Bergamo auf. Es sei eine große Freude, von dem Preis zu erfahren, sagte er, als er vom Nobelkomitee zur Preisbekanntgabe zugeschaltet wurde. Es fühle sich aber auch „seltsam“ an.

Die renommierteste Auszeichnung für Physiker ist in diesem Jahr mit insgesamt zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet rund einer Million Euro. Die Nobelstiftung hatte das Preisgeld kürzlich auf diese Summe angehoben.

Im 125. Jahr gibt es noch eine Besonderheit: Erstmals in der Geschichte der Stiftung werden die Namen der Nobelpreisträger für Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften von einer Frau verkündet. Die gebürtige Belgierin Ellen Moons trat zum Jahresstart ihren Posten als neue Generalsekretärin der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften (KVA) in Stockholm an, die die Nobelpreise in den drei Preiskategorien alljährlich bekanntgibt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt seit der Gründung der Akademie im Jahr 1739.