Vorverkauf startet für Cup-Schlager

Salzburger Fanmarsch vor Westderby genehmigt: Bis zu 600 Polizisten sollen im Einsatz sein

Die Fans von Austria Salzburg sollen ihren Fanmarsch durch Innsbruck abhalten dürfen.
© GEPA pictures/ Avni Retkoceri
Florian Madl

Von Florian Madl

Kommentare

0