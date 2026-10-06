Tux gewinnt „Goldene Fahrradklingel“: Gemeinderat radelt vor

Walter Bertoni aus Tux hat die erste „Gemeinderat radelt“-Challenge gewonnen. Von Mai bis Juni traten Gemeinderäte aus 24 Tiroler Gemeinden in die Pedale. Tux erhält nun die Wandertrophäe „Goldene Fahrradklingel“ sowie einen Radreparatur-Workshop. Die Aktion fördert klimafreundliche Alltagsmobilität.

Insgesamt beteiligten sich 38 Gemeinderäte aus 24 Tiroler Gemeinden. Sie setzten ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität. Ziel war es, zwischen 1. Mai und 30. Juni mindestens 15 Radltage zu sammeln. Die Challenge fokussierte nicht auf Höchstleistungen, sondern auf die regelmäßige Fahrradnutzung im Alltag.

Anna Perktold, Projektleiterin von Tirol radelt, hebt die Vorbildfunktion hervor. „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Gemeinderäte sind wichtige Vorbilder in ihren Gemeinden. Wer selbst regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, zeigt, dass viele Alltagswege einfach, kostengünstig und klimafreundlich mit dem Rad zurückgelegt werden können. Genau diese Vorbildwirkung wollen wir mit der Challenge sichtbar machen“, so Perktold.

Reparatur-Workshop für Tuxer Bürger

Der gewonnene Radreparatur-Workshop des Klimabündnis Tirol lehrt Gemeindebürger einfache Wartungsarbeiten. Sie lernen, Bremsen und Schaltung richtig einzustellen sowie den Reifendruck zu prüfen. Dies hilft, kleine Defekte schnell zu beheben. Das Fahrrad bleibt so länger einsatzbereit und wird häufiger genutzt. Tux erhält damit direkten Mehrwert für seine Bevölkerung.