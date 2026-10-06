Nachfolger von Gerold Wetscher

Das ist der neue Primar für die Chirurgie im Krankenhaus Schwaz

Der kaufmännische Direktor Andreas Hoppichler; der bisherige Primar Gerold Wetscher, sein Nachfolger Thomas Resch und der Ärztliche Direktor Primar Markus Reichkendler (v. l.).
© BKH Schwaz
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Seit Anfang September leitet Thomas Resch die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Bezirkskrankenhaus Schwaz. Der Mediziner bringt umfassende Erfahrung aus der Universitätsmedizin mit und will die Abteilung fachlich weiterentwickeln.

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