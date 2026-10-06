Krankenhaus Schwaz: Neuer Primar für die Chirurgie

Seit Anfang September leitet Thomas Resch die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Bezirkskrankenhaus Schwaz. Der Mediziner bringt umfassende Erfahrung aus der Universitätsmedizin mit und will die Abteilung fachlich weiterentwickeln.

Schwaz - Thomas Resch war zuletzt Oberarzt an der Universitätsklinik für Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie der Medizinischen Universität Innsbruck. Seine Schwerpunkte liegen in der Leberchirurgie, der Transplantationsmedizin und der Krebsbehandlung durch Operationen.

„Es freut mich besonders zu sehen, wie sich die unterschiedlichen Expertisen der Spezialist:innen unserer Abteilung ineinanderfügen und gegenseitig ergänzen. Dadurch können wir am Standort Schwaz ein breit gefächertes Spektrum in der chirurgischen Versorgung anbieten und gleichzeitig maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten eingehen“, so Resch.

Schwerpunkt Refluxchirurgie

Primar Resch und sein Team bauen bestehende Schwerpunkte aus. Sie entwickeln diese fachlich weiter. Dazu zählt die Refluxchirurgie, für die das BKH Schwaz bekannt ist. Die individuelle Patientenbetreuung steht dabei im Vordergrund.

Die Schilddrüsen- und Gefäßchirurgie sowie die interdisziplinäre Brustchirurgie entwickelt das Team ebenfalls weiter. Die Brustchirurgie strebt eine erneute Zertifizierung an. Das Krankenhaus stärkt auch die Endoskopie. Dies geschieht durch eine Ausweitung der Endosonographie. Dabei verbinden Mediziner Ultraschall und Endoskopie.

Schonende OP-Verfahren

Die Abteilung setzt verstärkt auf schonende Operationsverfahren mit kleinen Schnitten. Diese nutzen Ärzte vermehrt bei Leistenbrüchen, Eingriffen am Verdauungstrakt und onkologischen Operationen. Die Abteilung konzentriert sich zudem auf Ausbildung nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Doktor Reschs wissenschaftliche Erfahrung und seine Vernetzung unterstützen dies.

Zuvor prägte Primar Gerold Wetscher die Abteilung viele Jahre lang. Er trug wesentlich zu deren Entwicklung bei, heißt es seitens des Schwazer Bezirkskrankenhauses. Die Abteilung will ihren Weg in der chirurgischen Versorgung mit der neuen Leitung fortsetzen. Primar Resch legt Wert auf teaminterne und fächerübergreifende Zusammenarbeit.