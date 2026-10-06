Abschuss ohne Verordnung
Nach Wolfsabschuss im Pitztal: Verein bringt neue Anzeigen ein
Ein Wolf wurde in Arzl im Pitztal von einem Jäger erlegt, nachdem kurz zuvor im Ortsgebiet sechs gerissene Ziegen gefunden worden waren.
© Foto TT/Rudy De Moor
Die Causa um einen geschossenen Wolf in Arzl im Pitztal, für den keine Abschussgenehmigung vorlag, geht in die Verlängerung. Der Verein „Wölfe in Österreich“ hat eine neue Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und eine Sachverhaltsdarstellung bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht.
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