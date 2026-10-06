Wiener Schmäh und scharfe Kritik: Stefanie Sargnagel liest in Schwaz

Das Literaturforum Schwaz lädt zu einer besonderen Lesung ein. Am Montag, den 26. Oktober 2026, präsentiert die Autorin Stefanie Sargnagel ihre Werke im Theater „Gleis 4“. Ab 12 Uhr liest sie aus ihren Büchern „Opernball“ und „Oktoberfest“

Schwaz - Stefanie Sargnagel wurde 1986 in Wien geboren. Nach ihrem Malereistudium und der Arbeit im Callcenter wurde sie freie Autorin. Im Jahr 2016 gewann sie den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Ihre bisherigen Bücher „Statusmeldungen“, „Dicht“ und „Iowa“ feierten große Erfolge als Bestseller.

Die Literaturkritik lobt ihre Arbeit in den höchsten Tönen. Christine Lemke-Matwey schrieb in der Wochenzeitung Die Zeit: „Sargnagels Name fällt heute in einem Atemzug mit denen von Karl Kraus, Helmut Qualtinger und Thomas Bernhard.“

Zwischen Abendkleidern und Walzerträumen

In Schwaz stellt die Autorin unter anderem ihr Buch „Opernball“ vor. Darin wirft sie einen kritischen Blick auf die Wiener Hautevolee. Sargnagel berichtet von ihren Erlebnissen zwischen Abendkleidern und Walzerträumen. Sie beleuchtet dabei das Zusammenspiel von Kultur, Geld und Macht.

Die Lesung findet im „Gleis 4 - Theater am Zug“ in Schwaz statt. Da die Sitzplätze begrenzt sind, sollten Besucher rechtzeitig vor Ort sein. Platzkarten werden am Veranstaltungstag ab 11 Uhr direkt in der Location ausgegeben.