Schwaz wird als „Kulturfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet

Die Stadtgemeinde Schwaz erhält im Jahr 2026 die Auszeichnung „Kulturfreundliche Gemeinde des Landes Tirol“. Die offizielle Übergabe der Auszeichnung findet am Nationalfeiertag, Montag, dem 26. Oktober 2026, im Rahmen der „Schwazer Kulturmeile“ statt.

Schwaz - Mit diesem Preis wird das kulturelle Leben der Stadt sowie das Engagement von Kulturschaffenden, Vereinen und Institutionen gewürdigt, die Schwaz zu einem Ort der Begegnung und des kulturellen Austausches machen.

Die offizielle Übergabe der Auszeichnung findet am Nationalfeiertag im Rahmen der „Schwazer Kulturmeile“ statt. Der Kulturtag beginnt um 10:30 Uhr im Innenhof des Mathoi-Hauses. Im Anschluss an die Eröffnung sind alle kulturellen Einrichtungen der Stadt den gesamten Tag über für die Öffentlichkeit zugänglich.

Am Abend wird das Programm mit einem feierlichen Festakt fortgesetzt. Um 18:45 Uhr startet der Aufmarsch der Formationen durch die Franz-Josef-Straße. Um 19 Uhr folgen der landesübliche Empfang und der offizielle Festakt im Stadtpark.

Großer Österreichischer Zapfenstreich und Übergabe

Im Rahmen des Festaktes im Stadtpark wird der Große Österreichische Zapfenstreich aufgeführt. Dieser wird von der Stadtmusik Schwaz und der 1. Schwazer Schützenkompanie mit Unterstützung der Schwazer Traditionsvereine durchgeführt.