Extra-Stimmen für die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt irritieren Berlin

Erstmals in Deutschland stellt die AfD einen Landtagspräsidenten und dazu auch noch einen Vizepräsidenten.

Das Landesparlament von Sachsen-Anhalt hat den 35 Jahre alten Tobias Rausch ins höchste Amt des Landes gewählt. Später wurde dann noch der für seine Russland-Nähe und provokanten Auftritte bekannte Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten gewählt. Dazu wurde extra das Wahlverfahren neu festgelegt. Denn normalerweise werden die Vizepräsidenten dann von den jeweils anderen Parteien gestellt.

Schon zuvor war klar gewesen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) der AfD die nötigen Stimmen für Rauschs Wahl verschafft. Schlussendlich stimmten sogar 48 Abgeordnete in der geheimen Wahl für ihn, also vier mehr als AfD und BSW zusammen haben.

Da alle anderen Parteien jegliche Zusammenarbeit mit der in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuften AfD ablehnen, dürfte das für Diskussionen sorgen: Könnte es für den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund eine ähnliche Mehrheit geben, wenn er sich im Dezember zum ersten AfD-Ministerpräsidenten wählen lassen will?

Alles auf eine Karte

Das erklärte Ziel Siegmunds ist, auch ohne absolute Mehrheit im Dezember die Regierung zu übernehmen. Siegmund will dabei alles auf eine Karte setzen – er steht nach eigener Aussage nur für einen Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl zur Verfügung. Für eine absolute Mehrheit benötigte er beispielsweise drei Stimmen des BSW. Das Bündnis erklärte bislang allerdings nur, sich im dritten Wahlgang enthalten zu wollen. Denn dann reichte die einfache Mehrheit der 39 AfD-Abgeordneten für Siegmund.

Der Spitzenkandidat erklärte seinen Optimismus für einen erfolgreichen ersten Wahlgang vergangene Woche damit, dass man sich mit anderen Parteien und auch einzelnen Abgeordneten in konstruktiven Verhandlungen befinde. Nach den gestrigen Abstimmungsergebnissen dürfte das die Suche innerhalb der CDU nach Abtrünnigen intensivieren. Der CDU/CSU-Fraktionschef im Bund, Thorsten Frei, zeigte sich jedenfalls besorgt über die Extra-Stimmen für Rausch.