Buchpreis-Kandidatin in Schwaz: Marlen Mairhofer liest aus „Alice“

Das Literaturforum Schwaz lädt zu einem literarischen Abend ein. Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, liest Marlen Mairhofer im Museum der Völker aus ihrem Debütroman „Alice“.

Schwaz - Das Werk „Alice“ steht auf der Longlist für den Österreichischen Buchpreis. Bereits im Jahr 2025 erhielt das Manuskript eine wichtige Auszeichnung. Es wurde mit dem Theodor-Körner-Förderpreis prämiert. Die Jury des Preises bezeichnete das Buch als „Ein Leseerlebnis.“.

Der Roman bietet einen neuen Blick auf den Klassiker „Alice im Wunderland“. Die Geschichte zeigt die reale Welt eines jungen Mädchens. Diese Welt ist geprägt von Pferdezeitschriften, Freundinnen und Zahnlücken. Später blickt man darauf wie auf einen Traum zurück. Es ist jedoch Realität und kein Wunderland.

Autorin lebt in Salzburg

Die Autorin Marlen Mairhofer wurde 1991 in Steyr geboren. Sie studierte Germanistik und lebt heute in Salzburg. Im Jahr 2025 veröffentlichte sie ihre Dissertation über bekannte Schriftstellerinnen. Dazu gehören Marlen Haushofer, Ingeborg Bachmann und Hélène Cixous.