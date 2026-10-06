Ski-Star Shiffrin sagt Slalomrennen ab und schlägt neuen Weg ein
US-Skistar Mikaela Shiffrin startet mit veränderter Strategie in die Ende Oktober beginnende neue Weltcup-Saison. Die Rekordsiegerin will ihr Slalom-Programm deutlich reduzieren und sich auf Riesentorlauf und Super-G konzentrieren. Die ersten Slalom-Rennen in Levi und auch in Gurgl lässt die 31-Jährige aus.
Innsbruck – Ski-Superstar Mikaela Shiffrin richtet sich in der Ende Oktober beginnenden Alpinsaison neu aus. Die 31-Jährige will ihre Schwerpunkte künftig verstärkt auf den Riesentorlauf und den Super-G legen. Dafür wird die Rekord-Weltcupsiegerin im Slalom kürzertreten.
Wie Shiffrin am Dienstag in einem Video bekannt gab, plant sie, die ersten Slalomrennen des Winters in Levi und Gurgl auszulassen. Ein endgültiger Abschied von ihrer Paradedisziplin sei das allerdings nicht.
Ihr erster Slalom-Einsatz der Saison ist nach aktuellem Stand Ende November beim Heimweltcup in Killington vorgesehen. Die kommende Weltcup-Saison mit den Weltmeisterschaften in Crans-Montana im Februar bezeichnete Shiffrin als eine „Saison der Erkundung“. Nach mittlerweile 16 Jahren im Weltcup wolle sie mehr Raum für Erholung schaffen und ihre Rennplanung stärker an den eigenen Bedürfnissen ausrichten. (APA, tt.com)
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