Ski-Star Shiffrin sagt Slalomrennen ab und schlägt neuen Weg ein

US-Skistar Mikaela Shiffrin startet mit veränderter Strategie in die Ende Oktober beginnende neue Weltcup-Saison. Die Rekordsiegerin will ihr Slalom-Programm deutlich reduzieren und sich auf Riesentorlauf und Super-G konzentrieren. Die ersten Slalom-Rennen in Levi und auch in Gurgl lässt die 31-Jährige aus.

Innsbruck – Ski-Superstar Mikaela Shiffrin richtet sich in der Ende Oktober beginnenden Alpinsaison neu aus. Die 31-Jährige will ihre Schwerpunkte künftig verstärkt auf den Riesentorlauf und den Super-G legen. Dafür wird die Rekord-Weltcupsiegerin im Slalom kürzertreten.

Ich versuche etwas Neues, um mich als Rennfahrerin weiterzuentwickeln. Die Freude lag für mich nie nur an Medaillen oder Rekorden. Mikaela Shiffrin, 110-fache Weltcupsiegerin

Wie Shiffrin am Dienstag in einem Video bekannt gab, plant sie, die ersten Slalomrennen des Winters in Levi und Gurgl auszulassen. Ein endgültiger Abschied von ihrer Paradedisziplin sei das allerdings nicht.