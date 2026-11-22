Schnäppchen oder nicht?
Black Week: Mit diesen Tools prüft man, ob Angebote wirklich günstig sind
Obwohl der „Black Friday“ (schwarzer Freitag) traditionell erst Ende November ist, haben Online-Händler die herbstliche Rabattschlacht längst eingeleitet.
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Große Online-Händler werfen immer wieder mit Rabatten um sich. Wer günstig kaufen will, sollte aber genau hinschauen. Denn nicht bei allen vermeintlichen Schnäppchen handelt es sich tatsächlich um gute Angebote. Wir zeigen die besten Tools, um den Durchblick zu behalten.
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