Prime Days und Co.
Schnäppchen oder nicht? Mit diesen Tools kann man Preise über längere Zeit vergleichen
Obwohl der „Black Friday“ (schwarzer Freitag) traditionell erst Ende November ist, haben Online-Händler die herbstliche Rabattschlacht längst eingeleitet.
© Canva
Große Online-Händler werfen im Herbst mit Rabatten regelrecht um sich. Wer günstig kaufen will, sollte aber genau hinschauen. Denn nicht bei allen vermeintlichen Schnäppchen handelt es sich tatsächlich um gute Angebote. Wir zeigen die besten Tools, um den Durchblick zu behalten.
Kommentare