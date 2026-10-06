Magische Momente

Mentalist Philipp Oberlohr im Audioversum: Wenn das Gehirn plötzlich „zaubert“

Sebastian Foidl (langjähriger MED-EL Mitarbeiter, wurde auch vom Mentalisten auf der Bühne verzaubert) mit seiner Frau Ingrid Foidl, Julia Sparber-Ablinger (Head of Audioversum) und Mentalist Philipp Oberlohr (v.l.).
© Audioversum/Berger
Dalia Föger

Von Dalia Föger

Mentalist Philipp Oberlohr nahm das Publikum im Audioversum mit auf eine verblüffende Reise durch Wahrnehmung, Denken und Lernen – zwischen Illusion, Körpertheater und persönlichen Geschichten.