Magische Momente
Mentalist Philipp Oberlohr im Audioversum: Wenn das Gehirn plötzlich „zaubert“
Sebastian Foidl (langjähriger MED-EL Mitarbeiter, wurde auch vom Mentalisten auf der Bühne verzaubert) mit seiner Frau Ingrid Foidl, Julia Sparber-Ablinger (Head of Audioversum) und Mentalist Philipp Oberlohr (v.l.).
© Audioversum/Berger
Mentalist Philipp Oberlohr nahm das Publikum im Audioversum mit auf eine verblüffende Reise durch Wahrnehmung, Denken und Lernen – zwischen Illusion, Körpertheater und persönlichen Geschichten.