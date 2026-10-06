Trickbetrug in Kufstein: 78-Jährige übergab Geld und Schmuck an Betrüger

Kufstein – Eine 78-jährige Österreicherin ist am Dienstag in Kufstein Opfer eines Trickbetrugs geworden. Unbekannte Täter kontaktierten die Frau gegen 13.30 Uhr telefonisch und behaupteten, ihr Enkel sei in einen E-Scooter-Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um eine gerichtliche Angelegenheit zu regeln, forderten die Betrüger Geld und Wertgegenstände.

Nach mehreren Telefonaten sammelte die Pensionistin einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck zusammen. Die Übergabe erfolgte zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr in der Kurzparkzone gegenüber dem Bezirksgericht in der Georg-Pirmoser-Straße. Währenddessen blieb die Frau telefonisch mit den Betrügern in Kontakt. Ein Mann fungierte als Geldkurier und nahm Bargeld sowie Schmuck entgegen, ehe er zu Fuß in Richtung Stadtberg flüchtete.