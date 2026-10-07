Häuser wackelten um 3 Uhr früh: Erdbeben der Stärke 3,7 erschütterte erneut den Raum Innsbruck

Bereits zum wiederholten Mal binnen weniger Tage hat in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben den Großraum Innsbruck erschüttert. Kurz nach 3 Uhr früh war die Erschütterung in weiten Teilen des Inntals deutlich zu spüren. Zahlreiche Menschen wurden durch das Zittern und Rütteln aus dem Schlaf gerissen.

Nach mehreren spürbaren Erdbeben in den vergangenen Tagen hat die Erde im Tiroler Zentralraum erneut gebebt. Das Epizentrum lag bei Hall in Tirol, die Magnitude betrug 3,7.

Die Erschütterung wurde kurz nach 3 Uhr registriert und war in Innsbruck sowie den umliegenden Gemeinden deutlich wahrnehmbar. Zahlreiche Bewohner berichteten von wackelnden Möbeln, klirrenden Gegenständen und spürbaren Bewegungen ihrer Häuser.

Nur wenige Minuten später folgte ein Nachbeben der Stärke 1,9, dessen Epizentrum ebenfalls bei Hall lag. Über Schäden oder Verletzte war vorerst nichts bekannt.

Bereits in den vergangenen Tagen waren im Raum Innsbruck mehrere Erdbeben registriert worden, die ebenfalls deutlich zu spüren gewesen waren.