Komplexer Supernova-Überrest: Feuerwerk aus Perlenschnüren

Im Jahr 1181 dokumentierten historische Quellen in Japan, China und Arabien einen neuen Stern, der einige Monate zu sehen war. Erst viel später wurde das Aufleuchten als Supernova und der Nebel "Pa 30" als Rest dieser Sternenexplosion identifiziert. Ein Forschungsteam unter Leitung von Ilaria Caiazzo vom ISTA in Klosterneuburg (NÖ) gelang nun eine detaillierte Aufnahme dieses Überbleibsels, das wie ein Feuerwerk aus riesigen Perlenschnüren anmutet.

Pa 30 ist mit einer Entfernung von etwa 7.500 Lichtjahren relativ nah an der Erde - deutlich näher als das rund 26.000 Lichtjahre entfernte Zentrum der Milchstraße. Der Nebel kann einer von nur fünf Supernovae zugeordnet werden, die vor dem Zeitalter der Teleskope aufgezeichnet wurden und deren Überreste lange Zeit nicht identifiziert waren.

Caiazzo zeigte bereits vor zwei Jahren, dass es sich bei der Supernova um eine besondere Spielart von Sternenexplosionen namens "Typ Iax" gehandelt hat, bei der nicht der ganze Ursprungsstern explodiert ist. Übrig blieb noch ein Teil der Ursprungsstruktur, von den Forschenden "Zombie-Stern" genannt.

Rund um diesen hat sich eine Struktur gebildet, die an den kugelförmigen Fruchtstand eines verblühten Löwenzahns erinnert. Vermutet wird, dass Pa 30 durch die Kollision zweier Weißer Zwerge entstand. Dabei handelt es sich um extrem dichte, etwa erdgroße Überreste von Sternen, die ihren Brennstoff aufgebraucht und ihre äußeren Schichten abgestoßen haben.

Die ISTA-Forscherin hat nun mit ihren Kolleginnen und Kollegen mithilfe des Gemini-North-Teleskops auf Hawaii die bisher detaillierteste Ansicht von Pa 30 gewonnen. Aufgrund der Nähe zur Erde "können wir so viele Details erkennen", erklärte Caiazzo in einer Aussendung.