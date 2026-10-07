Prozess in Innsbruck
Mit „Bauchgrippe“ entlassen, dann Not-Operation: Patientin wirft Klinik Innsbruck Fehler vor
Bei einer Notoperation zeigte sich, dass der Blinddarm bereits durchgebrochen war. Es sei „kurz vor knapp“ gestanden, hieß es gegenüber der Patientin.
© Rita Falk/TT
Eine Oberländerin wird mit starken Bauchschmerzen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Obwohl sie dort auf ein bildgebendes Verfahren drängt, wird sie wenig später ohne ein solches mit der Diagnose „Bauchgrippe“ entlassen. Am nächsten Tag muss sie notoperiert werden. Nun hat die Frau eine Klage gegen die Klinik angestrebt.