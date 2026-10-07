Kommentar

Demokratie braucht keinen Speckgürtel

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Für eine funktionierende Demokratie sind starke Parteien mit solider finanziellen Basis notwendig. Politischer Luxus ist fehl am Platz, wenn etwa Wahlkämpfe Millionen verschlingen.

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