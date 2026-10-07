- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
Demokratie braucht keinen Speckgürtel
Kommentarvon Peter Nindler
Für eine funktionierende Demokratie sind starke Parteien mit solider finanziellen Basis notwendig. Politischer Luxus ist fehl am Platz, wenn etwa Wahlkämpfe Millionen verschlingen.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare