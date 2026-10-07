Unbekannte griffen auf Laptop zu: Tiroler verlor Krypto-Guthaben

Unbekannte haben bei einem Internetbetrug in Telfs einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag erbeutet. Die Täter verschafften sich am Montag gegen 21.20 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugriff auf den Laptop und das E-Mail-Konto eines 43-jährigen Österreichers.

Anschließend transferierten sie das konvertierte Guthaben auf eine von ihnen eingerichtete oder freigegebene Wallet-Adresse. Der 43-Jährige bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tat und kontaktierte sofort den Support der Krypto-Plattform.