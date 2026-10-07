Preise ärgern Kundschaft
Tiroler Tankstellen-Betreiber: „Muss zwei Monate gratis arbeiten“
Johann Haselsberger betreibt in Söll eine freie Tankstelle und beklagt, dass ihm die seit letzter Woche geltenden Preiseingriffe der Bundesregierung die halbe Gewinnspanne wegfressen würden.
© Max Strozzi
Turbulente Zeiten nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Tiroler Betreiber von Tankstellen. Die hohen Preise sorgen für Ärger bei den Kunden, die Eingriffe der Regierung treffen vor allem freie Tankstellen hart.
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