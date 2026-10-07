Das ungelöste Rätsel eines Lebenswerks: Ausstellung neigt sich dem Ende

Die Werkschau über den geheimnisvollen Akademieprofessor und Meister des plastischen Realismus, Ludwig Schmid-Reutte, biegt auf die Zielgerade ein. Viele Fragen bleiben offen.

Reutte – Der in Lechaschau geborene Maler und Zeichner Ludwig Schmid-Reutte (1863–1909) war ein gefeierter Lehrer, prägte Generationen internationaler Kunststudierender an der Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe und hinterlässt der modernen Kunstgeschichtsschreibung doch eines ihrer größten Rätsel. Die Sonderausstellung im Grünen Haus in Reutte, die sein ungewöhnliches Schaffen und die dramatischen Umbrüche an der Schwelle zur Moderne beleuchtet, ist nur noch bis Ende Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich.

Vermächtnis voller Fragen

Schmid-Reuttes Biografie birgt ein verblüffendes Paradoxon: Trotz einer intensiven, 22-jährigen Schaffensphase und seiner einflussreichen Lehrtätigkeit sind bis heute nur knapp 50 Gemälde und Zeichnungen von ihm nachweisbar. Wo das restliche Gesamtwerk verblieben ist – ob es in einem verborgenen Depot ruht, nach seinem frühen Tod vernichtet wurde oder Opfer seines eigenen, extremen Qualitätsanspruchs wurde –, beschäftigt die Forschung bis heute. Auf dem freien Kunstmarkt sind seine Originale eine absolute Rarität.

Zwischen Tradition und dem Sog der Moderne

Die Ausstellung zeichnet Schmid-Reuttes Weg aus einfachen Tiroler Verhältnissen in die damalige Kunstmetropole München nach. Gezeigt werden unter anderem Dokumente zu seinen frühen, monumentalen Kopieraufträgen für den Historiker David von Schönherr – wie die gewaltige Vergrößerung von Franz von Defreggers „Das letzte Aufgebot“ im Prachtformat von 192 x 142 cm.

Zugleich zeigt die Werkschau seinen stilistischen Zwiespalt. Von seinem Weggefährten Lovis Corinth einst heroisierend als „tirolischer Siegfried“ betitelt, versuchte Schmid-Reutte, den menschlichen Körper auf der Leinwand fast skulptural und dreidimensional auszuformen. Seine Figuren – wie in dem berühmten, im Museum ausgestellten Werk Kartoffelernte – strahlen trotz kleiner Bildformate eine ungeheure Wucht aus. Durch ihre skulpturale Starre und den abgewandten Blick verweigern sie jedoch jede gefällige Erzählung und nehmen die unnahbare Ästhetik der Moderne vorweg.

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