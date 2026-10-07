Oscar-Preisträgerin Eva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Eva Marie Saint, die gleich mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama „Die Faust im Nacken“ einen Oscar gewann, ist tot. Sie starb im Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie ihr Sprecher Jeff Sanderson mitteilte. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es weiter.

Die Schauspielerin, die ihre Karriere mit Theaterauftritten und Fernsehrollen begann, hatte ihren ersten Filmauftritt in den 1950er Jahren an der Seite von Marlon Brando in dem berühmten Hollywood-Drama „On the Waterfront“ („Die Faust im Nacken“) unter der Regie von Elia Kazan. Der Film gewann 1955 acht Oscar-Trophäen, darunter als bester Film, für Regie, Hauptdarsteller Brando und Nebendarstellerin Saint.

1959 glänzte sie an der Seite von Cary Grant in dem Hitchcock-Thriller „North by Northwest" („Der unsichtbare Dritte“). In ihrer langen Hollywood-Laufbahn stand die Schauspielerin unter anderem mit Stars wie Montgomery Clift, Henry Fonda, Paul Newman, Gregory Peck, Richard Burton, Warren Beatty und Burt Lancaster vor der Kamera.

Noch im hohen Alter vor der Kamera

Bis ins hohe Alter wirkte Saint in Film- und Fernsehproduktionen mit. Wim Wenders holte sie für eine Rolle in „Don't Come Knocking“ (2005) vor die Kamera. 2006 hatte sie eine Nebenrolle in „Superman Returns“, 2014 drehte sie an der Seite von Colin Farrell „Winter's Tale“. Die Schauspielerin war fünfmal für einen Emmy-Preis nominiert und gewann die Fernsehtrophäe für ihre Rolle in der Miniserie „People Like Us“ (1990).