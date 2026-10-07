Nach Dürre-Milliardenschaden: Totschnig kündigt Plan für Grünland-Bewässerung an

Auch der September brachte bei der Trockenheit keine Verbesserung. Den Heumilchbauern fehlen heuer 30 Prozent vom Ertrag. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig will eine Strategie zur Bewässerung von Grünflächen aufsetzen. Die Arge Heumilch feiert ein erfolgreiches Jubiläum.