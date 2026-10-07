Heumilch am Vormarsch
Nach Dürre-Milliardenschaden: Totschnig kündigt Plan für Grünland-Bewässerung an
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (l.) und sein Vorgänger Andrä Rupprechter (r., Generalsekretariat EU-Rat a.D.) sowie Arge-Heumilch-Obmann Karl Neuhofer (2.v.r.) besuchten den Heumilch-Betrieb von Hannes und Michaela Greischberger in Salzburg.
© Nina Werlberger
Auch der September brachte bei der Trockenheit keine Verbesserung. Den Heumilchbauern fehlen heuer 30 Prozent vom Ertrag. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig will eine Strategie zur Bewässerung von Grünflächen aufsetzen. Die Arge Heumilch feiert ein erfolgreiches Jubiläum.
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