Warum der frühere Chef des deutschen Geheimdienstes festgenommen wurde

August Hanning galt einst als sachlicher und unauffälliger Behördenleiter. Im Alter von 80 Jahren steht er jetzt im Zentrum einer Geheimdienst-Affäre.

Berlin – Die Geschichte des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) ist reich an Skandalen. Aber so etwas gab es noch nie: August Hanning, der die Behörde von 1998 bis 2005 geleitet hatte, wurde am Dienstag festgenommen. Die Ermittler werfen dem 80-Jährigen unter anderem versuchten Landesverrat und geheimdienstliche Agententätigkeit vor.

Hanning war nach seinem Ausscheiden als BND-Chef bis 2009 Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Im Anschluss wechselte er in die Privatwirtschaft und arbeitete als Sicherheitsberater. Den Ermittlungen zufolge soll er aber weiterhin streng geheime Informationen aus dem BND beschafft und für seine Beratertätigkeit verwendet haben, darunter laut Süddeutscher Zeitung auch Papiere zum iranischen Atomprogramm sowie über das russische Militär.

2000 Dokumente gekauft?

Neben Hanning wurde am Dienstag auch sein ehemaliger Büroleiter festgenommen. Dieser steht im Verdacht, seinen einstigen Chef gegen Bezahlung noch jahrelang mit geheimdienstlichem Material versorgt haben. Die Rede war von annähernd 2000 Dokumenten bis ins Jahr 2022.

Was genau Hanning mit den Informationen gemacht haben soll, und wer dabei seine Kunden waren, blieb zunächst unklar. Angeblich stand er in Kontakt mit ausländischen Geheimdiensten. Deutschen Medien zufolge geht es dabei aber nicht um Russland.

„Ein guter Agent fällt nicht auf“

Hanning war als Geheimdienstchef für seine sachliche Art bekannt gewesen. Sein Wahlspruch war: „Ein guter Agent zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht auffällt.“

Auf ihn gekommen sind die Ermittler offenbar durch einen anderen Fall, der nichts mit Spionage zu tun hat. Dabei geht es um die Steakhausketten-Erbin Christina Block. Sie steht derzeit vor Gericht, weil sie eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben soll, ihre beiden Kinder vom Wohnort des Vaters in Dänemark nach Deutschland zu entführen (was sie bestreitet).

Angeblich soll es bereits ein Jahr vor der Rückholaktion einen gescheiterten Entführungsversuch gegeben haben. In diesen soll eine Sicherheitsfirma mit Verbindung zu Hanning involviert gewesen sein.

Kistenweise Material abtransportiert

Mitte September 2025 kam es deshalb zu einer Hausdurchsuchung beim Ex-Geheimdienstchef. Medien zufolge transportierten die Ermittler kistenweise Material ab. Bei der Sichtung dieses Materials stießen sie dann offenbar auf Hinweise auf eine Spionagetätigkeit, woraufhin die Bundesanwaltschaft tätig wurde.