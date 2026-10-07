Haftbefehl aufgehoben: Separatistenführer Puigdemont vor Rückkehr nach Katalonien

Neun Jahre nach dem gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens von Spanien wurde am Dienstag der Haftbefehl gegen den damaligen Regionalregierungschef Carles Puigdemont aufgehoben. Eine politische Bombe vor den Neuwahlen in Spanien Ende November.

Als der katalanische Separatistenführer und damalige Regionalregierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, am 30. Oktober 2017 nach Belgien floh, rechnete er wohl nicht damit, dass neun Jahre ins Land ziehen würden, bis er als freier Mann in die Heimat zurückkehren kann. Nach dem gescheiterten Versuch, die finanzstarke Region Katalonien im Nordosten des Landes aus Spanien herauszulösen, musste er untertauchen und wurde von Unterstützern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil nach Belgien geschleust.

Grundsatzentscheidung des Verfassungsgerichts

Seither bestand ein Haftbefehl gegen ihn. Bis Dienstagmittag der Oberste Gerichtshof Spaniens den Haftbefehl gegen Puigdemont nach einer Grundsatzentscheidung des Verfassungsgerichts aufhob. Somit kann der 63-Jährige ab sofort als freier Mann in seine Heimat zurückkehren. Die Justiz hatte sich zuvor zwei Jahre lang geweigert, ein von der linksgerichteten Regierung beschlossenes Amnestiegesetz auf den Separatistenführer anzuwenden.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat am Montag in einer landesweit ausgestrahlten TV-Ansprache Neuwahlen für den 29. November angekündigt. © AFP/La Moncloa

Entscheidung kommt für Sánchez zur Unzeit

Für Sánchez kommt die Entscheidung zur Unzeit. Ausgerechnet im anlaufenden Wahlkampf vor den von ihm selbst ausgerufenen Neuwahlen am 29. November könnte Puigdemont triumphal nach Katalonien zurückkehren. Für die konservative und rechtspopulistische Opposition wären solche Bilder Wasser auf ihre Mühlen.

Die konservative Volkspartei PP und die Rechtsaußen-Partei Vox werfen Sánchez vor, Spanien mit der Amnestie gedemütigt und den Bestand des Staates gefährdet zu haben. Umfragen zufolge würden beide Parteien bei Neuwahlen eine solide Mehrheit im Parlament erhalten. Und in der Folge den katalanischen Separatisten das Leben wohl schwer machen.

Wieso geriet Puigdemont ins Fadenkreuz der spanischen Justiz?

Unter Puigdemonts Ägide ist Katalonien nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum und einem anschließenden Beschluss zur Abspaltung von Spanien 2017 ins Chaos gestürzt. Die damalige konservative Zentralregierung setzte die Region unter Zwangsverwaltung. Während Puigdemont und andere Regierungsmitglieder ins Ausland flohen, wurden seine im Land gebliebenen Mitstreiter zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt – später aber von der linken Regierung unter Premier Sanchez begnadigt.

Zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben

Die spanische Justiz versuchte jahrelang, Puigdemonts habhaft zu werden. Sie erließ einen nationalen und später auch einen europäischen Haftbefehl. Die Vorwürfe lauteten anfangs auf Rebellion und Aufruhr, die mit langjährigen Haftstrafen geahndet werden konnten. Der Vorwurf der Rebellion wurde später fallen gelassen, der Straftatbestand des Aufruhrs 2023 abgeschafft. Übrig blieb der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Und der war langlebig.

Husarenstück in Barcelona

Trotz der spanischen Haftbefehle reiste Puigdemont wiederholt zu Vorträgen und politischen Treffen durch Europa. Besonders demütigend für Spaniens Justiz und Polizei war ein Kurzbesuch in Barcelona 2024. Überraschend tauchte der Separatistenführer im Zentrum der Stadt auf, hielt eine kurze kämpferische Ansprache vor einigen Tausend Anhängern und verschwand wieder von der Bildfläche. Trotz einer Großfahndung ging er der Polizei durch die Lappen.