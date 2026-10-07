Neuerliches Erdbeben bei Hall
„Mehrere Störungszonen aktiv“: Muss man nun mit weiteren Beben in Tirol rechnen?
Das Epizentrum des jüngsten Bebens lag bei Hall (im Bild der Münzturm). Doch es sind aktuell weitere Störungszonen im Großraum Innsbruck aktiv.
© TT / Springer
Nach dem nächtlichen Beben der Stärke 3,7 bei Hall wurden vereinzelt auch leichte Gebäudeschäden gemeldet. Laut einer Sprecherin des Geosphere-Erdbebendienstes sind weitere deutlich spürbare Beben in der aktuellen Serie nicht ausgeschlossen.
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