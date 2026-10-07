Nach Olympiagold auch noch Sportlerin des Jahres? „Das wäre das Höchste für mich“

Janine Flock hat ihre bemerkenswerte Skeleton-Laufbahn mit Olympia-Gold gekrönt. Warum für die 37-Jährige ein Karriereende nur kurz ein Thema war, das Feuer lichterloh brennt und die Erfolge von gestern nicht mehr als schöne Erinnerungen sind.

Janine Flock fühlt sich geehrt. Und das hat noch nichts mit der österreichischen Sportlerwahl zu tun – gleichwohl Tirols Skeleton-Olympiasiegerin als Favoritin für die Lotterien-Sporthilfe-Gala am 15. Oktober in Wien gilt. Es wäre das erste Mal, dass eine Athletin aus dem Skeletonlager diese Auszeichnung erhält. Zukunftsmusik.

Die Gegenwart nimmt sich schwarz-weiß aus. Zumindest auf jenen Bildern von Starfotograf Rainer Hosch, die dieser Tage im BTV Stadtforum in Innsbruck ausgestellt sind – und die 37-jährige Rumerin inmitten von Hollywood-Legenden wie Meryl Streep, Whoopi Goldberg oder George Clooney im rechten Licht erstrahlen lässt. Am Dienstagnachmittag plauderte Flock zudem im BTV-Dialog mit Kommunikationstrainerin Renate Sandler über Wirkung und Fokus. Mit der TT sprach das Skeleton-Aushängeschild im Vorfeld über ...

… Österreichische Sportlerwahl: „Ich habe letztes Jahr gescherzt: Wenn ich den Titel jemals erreichen will, dann brauche ich zumindest Olympia-Gold und vor allem Glück, dass keine andere in einer populäreren Sportart Olympiasiegerin wird, was man natürlich niemandem wünscht. Allein die Tatsache, dass ich schon mehrmals nominiert war, letztes Jahr auch wieder unter den besten drei, ist eine große Wertschätzung. Es ist schön, dass ich meine Sportart in Österreich geprägt habe und Teil einer Geschichte bin, und wenn das gewürdigt wird, ist dies das Höchste überhaupt für mich, muss ich ehrlich sagen.“

… Trainingsrückstand: „Mir haben im Sommer Entzündungen am Schleimbeutel und der Achillessehne zu schaffen gemacht. Das hat mich ein paar Wochen vom Lauftraining ausgeknockt. Erst jetzt habe ich erstmals wieder meine Spikes angehabt. Für mich ist wichtig, dass ich den gesamten Prozess bis zur WM sehe, wir haben noch Zeit und ich nutze die Wettkämpfe, um mich bis dorthin aufzubauen. Im Gesamten fühle ich mich wohl, der Rücken ist okay, ich habe gute Routinen entwickelt, sodass ich als Gesamtpaket stabil dastehe. Das gibt mir Vertrauen und Sicherheit.“

… Gedanken an ein Karriereende am Zenit des Erfolges: „Die gab es. Ich glaube, die hat jeder Athlet. Aber ich habe rasch gespürt, dass das Feuer brennt. Ich bin hungrig auf Wettkämpfe, ich bin hungrig darauf, mein Equipment weiterzuentwickeln und auf dem Erarbeiteten aufzubauen. Es wird nicht leichter, weil man sich noch mehr unter Druck setzt.“

Es wird nicht leichter, weil man sich noch mehr unter Druck setzt. Janine Flock, Skeleton-Olympiasiegerin

… inneren Schweinehund: „Die Motivation ist generell sehr dynamisch, aber ich verlasse mich einfach auf meine Disziplin. Man muss immer wieder den Schritt aus der Komfortzone machen. Das habe ich gerade in den Jahren gelernt, als ich viel mit den lettischen Brüdern Martins und Tomass Dukurs trainiert habe. In dieser Zeit habe ich mich im Training immer wieder in unangenehme Situationen gebracht, habe riskiert und daraus wertvolle Erkenntnisse gewonnen.“

… Antrieb: „Mit Olympia-Gold habe ich das Größte erreicht, aber das ist schon wieder Vergangenheit. Mir bleiben zwar der Titel, die Medaille, die Erinnerungen und die Momente, aber das Spannende ist, dass es immer weitergeht. Es ist wieder eine neue Facette von mir, die diese Saison bestreitet, und das gibt mir den Antrieb.“

Das Shooting mit Star-Fotograf Rainer Hosch war eine unvergessliche Erfahrung. © Rainer Hosch

… Entwicklungsschritte: „Mein Selbstvertrauen ist gerade in der Zeit vor den Spielen gewachsen. Ich habe gelernt, den Wettkampf so vorzubereiten, dass ich nichts dem Zufall überlasse und alles selbst in die Hand nehme. Wenn ich etwas ansprechen möchte, tue ich das, und wir erarbeiten einen Plan. Ich verlasse mich dabei nicht allein auf meinen Trainer, sondern kommuniziere meine Bedürfnisse und mein Befinden klar, damit er weiß, wie er mich optimal unterstützen kann.“

… Gesamtweltcup: „Wenn man gewinnt, nimmt man den natürlich gerne mit. Wir schauen aber vor allem, dass wir die Form des letzten Jahres wieder gut aufs Eis bringen. Wir konzentrieren uns auf das Gesundheitsmanagement, arbeiten im Materialsektor stetig weiter, um keine Rückschläge zu erleiden, und beobachten die anderen Athleten, um dann beim Rennen wieder punktgenau abzuliefern.“

Natürlich habe ich einen Familienwunsch, aber ich muss nicht alles danach ausrichten. Janine Flock, Skeleton-Olympiasiegerin

… Kinderwunsch: „Ich bin im Moment glücklich. Natürlich habe ich einen Familienwunsch, aber ich muss nicht alles danach ausrichten. Die innere Uhr tickt bei jedem anders. Wenn es passiert, freuen wir uns, wenn nicht, dann nicht. Zuerst möchte ich meinen Weg nach dem Sport finden und mich beruflich orientieren. Wir werden sehen, was kommt, wobei das nicht immer ganz in unserer Hand liegt.“