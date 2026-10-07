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Riesentorlauf kommt zu früh
Kein Start in Sölden: Zwei Skistars lassen den Weltcup-Auftakt im Ötztal aus
Eine jubelnde Sofia Goggia oder Federica Brignone wird es in Sölden nicht zu sehen geben.
© APA/AFP/MARCO BERTORELLO
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