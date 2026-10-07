Privatkäufer schwer zu finden
Nach dem Almsommer: Kritik an Schlachtung von Haflinger- und Norikerfohlen
Die Haflingerfohlen verbringen den Sommer mit ihren Müttern auf den Almen, im Herbst wird meist bei Versteigerungen über ihre Zukunft entscheiden.
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Viele Fohlen, die nicht den Zuchtkriterien entsprechen, werden an Schlachtbetriebe ins Ausland geliefert, kritisieren Tierschützer nach den jüngsten Versteigerungen die Zuchtpolitik für Noriker und Haflinger. Der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol kontert und spricht nur von ein „paar wenigen Prozenten“.
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