Nach dem Almsommer: Kritik an Schlachtung von Haflinger- und Norikerfohlen

Viele Fohlen, die nicht den Zuchtkriterien entsprechen, werden an Schlachtbetriebe ins Ausland geliefert, kritisieren Tierschützer nach den jüngsten Versteigerungen die Zuchtpolitik für Noriker und Haflinger. Der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol kontert und spricht nur von ein „paar wenigen Prozenten“.